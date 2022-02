Dan om A-kraftværk: Hvor skal det ligge?

Atomkraft-debatten raser og mange - bl.a Kristendemokraterne - synes Dan Jørgensens indædte modstand er gammeldags. Nu spørger klimaministeren, hvor sådan et værk kunne ligge i Danmark.

- Hvis det går galt så er Tjernobyl et illustrativt eksempel på hvor farligt det er.

- Derfor er historien stadig relevant.

- Men nu jeg har dig; hvor skal det første danske anlæg placeres og hvad vil du gøre ved det radioaktive affald?

nationen! skaffer svar

Sådan skriver Dan Jørgensen, socialdemokratisk klimaminster med hang til vindmøller og solenergi, til Isabella Ahrendt, kristendemokrat med åbenhed over for atomkraft, i en længere debat på ministerens Facebook.

22.000 briter bygger nyt a-kraftværk

Og de spørgsmål fik Isabella - der er en af stadig flere danske politikere, der er begyndt at tale om atomkraft som en del af klimaløsningen - ikke lige svaret på. Men nationen! har skrevet til hende, så Dan - og andre interesserede, kan se, hvad hun egentlig mener om atomaffald og en mulig placering af et dansk atomkraftværk. Og hun svarer sådan her på Dans to spørgsmål:

Oplagt på de steder hvor der skal laves PtX

- Hvor det første danske anlæg skal være er for tidligt at sige. Men i nærheden af relevant infrastruktur vil være oplagt, fx de steder, hvor der skal produceres PTX.

- Dog er det meget vigtigt, at borgerne inddrages i beslutningen ligesom med vindmøllernes placering mm.

En minister skal ikke skræmme med gamle historier

- Og her er det netop afgørende, at Dan Jørgensen, som minister, ikke skræmmer med gamle historier, så borgerne risikerer at fravælge moderne teknologi fordi ministeren har gjort dem bange.

- Oplysningen skal være faktabaseret og det bør debatten også være.

- I forhold til affaldet, så kan de nye MSR-teknologier jo faktisk bruge gammelt affald som brændstof. Så de bidrager til at FJERNE affald. Den rest, som bliver til overs kan vi håndtere i et lager, som man har gjort i Schweiz de sidste mange årtier helt uden fare for nogen, skriver Isabella.

På de gamle kulværker

nationen! har også spurgt Johan fra foreningen Atomkraft Ja Tak, om hvor de mener, der skal bygges akraftværker. Og de har sendt dette svar:

- Når vi beslutter at bygge atomkraft i Danmark mener vi i Foreningen Atomkraft Ja Tak, at det oplagt at bygge værkerne, hvor vi allerede har kraftvarmeværker.

- Herved kan vi rive de gamle klimaskadelige anlæg ned og erstatte dem med verdens grønneste energikilde. Infrastrukturen eksisterer allerede i form af fjernvarmerør og elledninger og en havn med adgang til kølevand.

- Det kunne være ved Studstrupværket i Aarhus, Avedøre eller Amagerværket ved København, Fynsværket eller Esbjergværket. Det er bare om at komme i gang.

Gratis elektricitet til naboer - de er jo klimahelte

- Vi i Foreningen mener, at danskere, der bor tæt ved disse atomkraftværker, bør få gratis elektricitet og fjernvarme, som en belønning for at være danske klimahelte.

- Vi ved, der bliver rift blandt befolkningen og kommunerne, hvor det første værk skal ligge, skriver Johan, men hvad tænker du?