Dan, stik dine skraldespande skråt op

- Hvis det bliver for besværligt at sortere affaldet, begynder folk ikke at tage det seriøst -og så bliver sorteringen derefter.

- Det var måske bedre, at affaldet blev sorteret ordentligt på nogle affaldsstationer, hvor man virkelig kan sortere ned i detaljerne.

Krig om dit skrald: Ny aftale klar

Det fylder enormt i mit køkken

Sådan skriver Brian H i en af de mest populære (51 likes) af de 400 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den brede affaldsaftale klimaminister Dan Jørgensen i dag kunne præsentere.

En aftale der fra 1. juli 2021 skal 'ensrette indsamlingen af danskernes affald ved bl.a. indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald', som det hedder i aftaletexten.

Og Jesper er ikke den eneste, der synes fremtiden lyder indviklet:

- Jeg synes allerede nu, at det fylder enormt i mit køkken i lejligheden, at sortere i 5-6 kategorier, skriver Jeanett G således og Daniel E synes nogle robotter skal gøre arbejdet:



Dan, stik dine ti skraldespande op i røven

- Jeg forstår ikke hvorfor man - når man nu har alle de robotter, der kan alt idag - få forbrændingen til at have et bånd, hvor den sorterer det hele.

- Det kan lade sig gøre. Og så ville vi slippe for alle de spande, skriver Daniel og på nationen! skriver 'jaja' stort set det samme, men med lidt andre ord:

- Dan Jørgensen, du kan stikke dine 10 skraldespande op i røven.

Udgangspunktet er maks fire spande

Der er dog 'kun' lagt op til at er parcelhus skal have maksimalt fire affaldsbeholdere i haven, og aftalen åbner også for 'at etablere en teknologisk løsning, hvis det kan sikre sammenlignelig kvalitet i genanvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører'. Men uanset antallet af skraldespande, så synes Michael R fra Haderslev, der er et overset problem:

- Jeg mener, at der er en yderligere vinkel på emnet 'affaldsspande/genbrugsbeholdere' - 'design af affaldsspande/genbrugsbeholdere'.

Vi bor i et designland

- Vi bor i et land, hvor vi meget gerne vil bryste os af vores formgivnings-/designkompetencer, og hvor kreativitet i mange sammenhæng har fostret løsninger, som vi har kunnet være glade for, og stolte af, og som andre lande har anerkendt os for.

- Men når det kommer til de affaldsspande og genbrugsbeholdere som står rundt om i landet, så tror jeg ikke der er mange mennesker, der ser disse nødvendige installationer som udtryk for hverken kreative eller formgivningsmæssige perler.

- De er generelt set utroligt skæmmende, og designet bærer præg af, at ingeniørarbejde – 'skal passe til en eller anden anordning på en lastbil', og intet andet.

Michaels spande. Privatfoto

Håndtagsfejlen

- Alene det faktum, at langt de fleste spande har det håndtag man bruger, når spanden skal køres ud til fortorvet eller lastbilen, sidder samme sted som hængslerne til låget! Anbringer man sin spand op mod en væg, må man m.a.o. vælge, om man vil have let til at løfte låget, eller let ved at flytte på spanden, for man kan ikke få begge dele.

- I et land med mange kreative individer, må det være muligt at designe affaldsspande, der er langt mere brugervenlige og langt mindre skræmmende.

- De nuværende rædsler (i alle deres udgaver) pynter på ingen måde men skæmmer, både i by, landsby, gade og villavej.

Det må kunne gøres bedre

- Det må da kunne gøres bedre, og intet tidspunkt kan vel være bedre end nu, hvor vi tydeligvis igen skal have mulighed for en højere grad af sortering, skriver Michael R, der gerne ser en design-konkurrence om de millioner af skraldespande, der skal stå rundt i Danmark.

Hvis du har et bud på en pæn skraldespand så brug denne mail. Så ser Michael og nationen! på de indkomne forslag.