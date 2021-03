Dancenter krævede 9000 kr: Reddet af numsefoto

De unge lejere blev præsenteret for en solid ekstraregning for skader, de havde lavet på sommerhusets spa. Men nu har Dancenter indrømmet, at skaderne var sket FØR ankomst

- Hej.



- Vi er fem (unge) kollegaer, som var i sommerhus sammen i uge 7.

- Efter afrejse har Dancenter (udlejningsselskab) og ejeren af sommerhuset kommet med diverse beskyldninger, om at vi har 'ødelagt' nogle ting, som f.eks. et gulvtæppe der var kommet stearinlys på (selvom vi ikke har anvendt levende lys...).

- Men værst af alt påstod de, at vi har lavet to mærker i spabadet!

Mail fra Dancenter: Stearin og to store hakker

Vi har ikke lavet de mærker

Sådan indleder Jeppe et brev til nationen! om at være ung og føle, at man bliver set på som et 'let offer' - bare fordi man er ung. Jeppe har brugt en del tid på at kommunikere med Dancenter om de påståede skader, og som du kan læse nedenfor, så endte det faktisk med at Jeppe fik ret. Det afholder dog ikke Jeppe og vennerne fra at mene, at den behandling de har været udsat for er så speciel, at hele Danmark skal høre om det. nationen! har derfor bedt Dancenter svare på nogle spørgsmål om sagen - deres svar kan du læse nedenfor. Jeppes brev fortsætter nemlig således:

Har de lavet det trick før?

- Vi har hele tiden afvist det, da vi ved vi ikke har lavet dem (mærkerne i spa-badet), men vi har ikke kunnet bevise det - lige indtil vi fandt nogle billeder fra vores første anvendelse af spa badet. Som helt tydeligt påviser vores uskyld...



- Derudover har vi også haft kontakt til to “spa-virksomheder”, som vi har tilsendt billederne af spaen - de mener begge to, at det med al sandsynlighed skyldes at spaen er forkert afmonteret!



- Vi har en lille mistanke om at ejeren af sommerhuset og håndværkeren, der gav ejeren et tilbud på at lave spaen, har brugt dette 'snydetrick' før.

- Vi har haft en længere mail-korrespondance med Dancenter, hvor de har påtvunget os en regning på over 9000 kr - men da vi viste dem billederne, fik vi at opkald (og senere en mail) om 'det her skal i bare glemme drenge'

Og hvad hvis vi ikke havde fundet beviserne?

- Men vi er alle enige om, at dette glemmer vi ikke, og at de prøvede at snyde os, bare fordi vi er 'unge' mennesker!

- For hvad nu hvis vi ikke havde fundet billederne som bevis??

- Og hvor mange tror i de har lykkedes med at snyde?



- Derfor vil jeg høre jer (nationen!), om i vil være med at sætte lys på denne sag og evt. sætte lys på hvordan sommerhus ejere (muligvis) snyder unge mennesker, skriver Jeppe, der har sendt både opkrævning og det seneste svar fra Dancenter med som dokumentation:

Mail fra Dancenter:

Spa'en skal demonteres - betal 7000 plus moms

Mail fra Dancenter:

Beklager omstændighederne - sagen er afsluttet

Dancenter til nationen!: Der kan ske fejl

nationen! har spurgt Dancenter hvor ofte de laver den slags brølere - hvor de kræver penge fra lejere til at dække skader, der er sket før de ankom, og om de tidligere har bedt lejere dække udgifter til spa-badsreparation i det sommerhus Jeppe lejede. Og om Jeppes og kammeraternes alder har noget at sige i deres sagsbehandling. De svarer at der kan ske fejl:

- Det er naturligvis beklageligt, at gæsterne har haft en ærgerlig oplevelse med at leje hos DanCenter.

- Vi opkræver kun sjældent erstatning for ødelæggelser, og det er aldrig tidligere sket i dette sommerhus.

Efter en god dialog dropper vi kravet

- Men der kan ske fejl, som vi altid bestræber os på at udbedre i samarbejde med vores gæster, sommerhusejeren og det pågældende lokalkontor, hvilket også har været tilfældet i denne sag, hvor vi efter en god dialog og på baggrund af fremsendt dokumentation har nedlagt erstatningskravet.

- Vi har ikke været bekendte med gæsternes alder, hvilket som udgangspunkt er tilfældet ved alle lejekontrakter, medmindre lejer selv oplyser os herom, skriver Dancenter-chef Kim Holmsted, men hvad tænker du?

