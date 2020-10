Daniel fritaget for mundbind: Bøvl på psyk

- Jeg har fem diagnoser – cerebral parese grundet fødsel er født med navlestrengen rundt 2 gange om halsen og manglede ilt, personlighedsforstyrrelse, klaustrofobi, bipolar, angst – og selvmordstanker grundet en operation.

- Jeg kan ikke klare at være alene med det - for ved ikke om det er kræft eller om det er god eller ond kræft.

- Og derfor forsøgte jeg at blive indlagt pga det tankemylder. Det var lørdag d. 26. september

Men jeg kan ikke bære mundbind

Sådan indleder Daniel T et brev til nationen! om at være syg og sårbar og bede om hjælp – og så finde ud af, at dem der skulle hjælpe, ikke rigtig vil.

For da Daniel dukkede op på Viborg psykiatri-afdeling i lørdags, blev han for det første bedt om at smide tøjet – og dernæst fik han besked på at tage mundbind på, hvis han ville indlægges på det åbne afsnit.

Og det synes han ikke kan passe – for han er jo netop fritaget for mundbind pga af sine psykiske lidelser. Hans brev – som Region Midt kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

Og så måtte jeg kun være på mit værelse

- Så jeg kan altså ikke få hjælp på lige fod med andre, da jeg ikke kan bære mundbind

- De sagde jeg skulle corona testes, hvis jeg skulle den lukkede, men jeg ville være på den åbne, men det måtte jeg ikke, da jeg ikke kunne bære mundbind.

- Kun hvis jeg blev på mit værelse.

- Men så er det jo ligesom den lukkede, og mentalt er jeg ikke gearet til den lukkede, skriver Daniel og Region Midt svarer at de ikke kan kommentere Daniels sag, og at altid indlægger patienter, hvis de vurderer, at de har brug for psykiatrisk behandling:

Vi spørger ind til symptomer

- Og her spiller corona ikke nogen rolle. Og der er ikke forskel på, hvordan vi håndterer brug af mundbind på de forskellige afsnit.

- Når patienten kommer til vores modtagelse, spørger vi i denne tid også ind til symptomer på corona.

- Er der ikke symptomer, så opfordrer vi patienten til at anvende mundbind i fællesområderne, indtil der foreligger en negativ coronatest.

- Vi fortæller også, hvorfor vi ikke giver hånd, holder afstand, og vi opfordrer patienten til at gøre det samme i afsnittet. Har vedkommende symptomer, skal vi sørge for, at vedkommende ikke er blandt de andre patienter, indtil vi har svar på coronatesten.

Tilstanden afgør hvor man bliver indlagt

- I modtagelsen kommer patienten ind i vores afskærmede modtagerum. Her beder vi bl.a. patienten om, at vi må visitere vedkommende. Det sker ud fra gældende retningslinjer, hvor vi bl.a. tager hensyn til, om der er begrundet mistanke om besiddelse af rusmidler eller genstande til at skade sig selv eller andre med. Det har intet med corona at gøre.

- Når modtagelsen af patienten er færdig, er det patientens psykiske tilstand, der er afgørende for, hvilket afsnit patienten indlægges på. Det har intet med corona at gøre.

- Men i tilfælde hvor patienten har symptomer på corona og skal være isoleret, flytter vi så vidt muligt ikke patienten rundt mellem vores afsnit. Det sker for at begrænse smitterisikoen, skriver Jens Flensted-Jensen. der er kommunikationschef i Psykiatrien i Viborg, men hvad tænker du?