Daniel stiktosset over navneskilt

- Vi har fået en regning på 500 kr, for at sætte et navneskilt op på postkassen.

- Det er 5x-10x prisen for at købe et 'navneskilt' selv og selv gøre det.

Vi mener det er dybt uretfærdigt

Sådan indleder Daniel P et brev til nationen! om den rykker, han har modtaget for et få et navneskilt på en postkasse. Daniel synes nemlig ikke, at noget så simpelt som et stykke papir med navne på skal koste 500 kr. Firmaet, der administrerer ejendommen svarer på brevet nedenfor - Daniels brev fortsætter således:

- Vi mener, at det er en dybt uretfærdig pris at tage for en simpel service, som desuden var forsinket med over en måned, selvom vi sendte op til 3-4 e-mails.

- Forsinkelsen resulterede også i, at vi flere gange ikke modtog vigtige brev som nye sundheds-kort og regninger.

- De påstår også, at beløbet var med i regningen for den første måned, hvilket ikke passer.

Havde vi vidst det havde vi selv købt noget og sat det op

- Det fremstod ingen steder, at det ville koste os 500 kr.

- Den information havde selvfølgelig resulterede i, at man selv havde købt noget lignende og sat det op.

- Det skal siges, at vi bor i Himmelbyen, som er en masse nye lejligheder på Vestamager.

- Det betyder, at servicen altså ikke har været et særtilfælde for vores postkasse, men at de har opkrævet 500 kr pr. lejlighed for at køre ud og sætte flere små navneskilte op på postkasserne, skriver Daniel P, der også har sendt et foto med af og huslejeopkrævningen.

Det fremgår af lejekontraktens paragraf 11

nationen! har bedt Cobblestone, der er administrator på ejendommen, om at svare på, hvorfor et lille skilt skal koste 500 kr, og hvorfor lejerne ikke får bedre besked, så de evt selv kan sætte et skilt op, og det vil direktør Rasmus Juul-Nyholm meget gerne svare på:

- Det er et standardvilkår som fremgår af lejekontraktens §11 at der betales 500 kr. for navneskilt.

- Det kan han have overset, men det er som sagt et standardvilkår på denne ejendom.

- Jeg har indsat kopi af §11 i standardaftalen for Himmelbyen her nedenfor.

- Vi er administrator på ejendommen, vi er ikke ejendomsejer. Det vil sige at vi arbejder under et mandat og skal 'håndhæve' de kontrakter der indgås.

Det er en proces der skal honoreres

- Betingelserne i kontrakterne er dermed ikke sat af os, selv om vi jo i praksis let kan komme til at lægge navn til, når det er os lejerne modtager opkrævninger fra.

- Konkret i dette tilfælde er kontraktens betingelser sat af ejendomsejer.

- Til sidst kan man jo altid have en holdning til om 500 kr er en rimelig pris, uagtet at der er informeret om det før kontraktsindgåelse.

- I den forbindelse skal man være opmærksom på, at det ikke så meget er prisen for selve navneskiltet, men det forhold at der er en lille proces der skal gennemføres og honoreres:

1) registrere ny lejer

2) udarbejde skilt

3) tage ud på ejendommen og sætte skiltet op

4) registrere opgaven udført og til sidst opkræve gebyret, og i dette tilfælde, rykke for gebyret.

Fremtidens navneskilte styrer du selv Vi ser meget tydeligt at fremtiden er, at vi via elektroniske dørtelefoner og dørskilte vil kunne komme uden om den skuffelse, som denne lejer har haft. Med de elektroniske dørskilte vil vi dels spare at skulle ud på ejendommen og rette skilte og dermed kunne undgå at tage penge for disse ydelser, men lige så vigtigt er det, at mange af de nye løsninger lader beboeren selv styre hvad der skal stå på dørskiltet! Det er således ikke altid lige de navne der står på lejekontrakten der også skal stå på skiltene. Nogle vil have at der blot står A. Andersen, mens andre vil have hele familien med fornavne og efternavne (og kaldenavne). Med de nye løsninger styrer beboeren det selv og kan selv ændre navnet efter behov. Dette er både en bedre og billigere løsning og denne type løsning kommer netop i disse år – om end det er meget ny teknologi. Rasmus Juul-Nyholm,

Adm. direktør

Glæder os til elektroniske skilte uden gebyrer

- Den dag vi kan få elektroniske skilte vil vi være glade for at undgå denne proces og at pålægge lejerne gebyrer, skriver Rasmus Juul-Nyholm til nationen!, og gør opmærksom på, at man på visse ejendomme vælger at lade lejer selv ordne skiltning, for bl.a at undgå disse udgifter, men at mange lejere synes, at det giver et rodet udtryk.

