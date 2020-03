Danmark år 2030: Oksekød skal stige med 26 kr kiloet

Benzin/diesel: På side 86 i rapporten:

På denne baggrund anbefaler Klimarådet, at CO2- afgiften på benzin og diesel til transportformål stiger fra det nuværende niveau på knap 180 kroner per ton CO2 til niveauet for den generelle drivhusgasafgift, uden at energiafgiften fjernes.

Hvis drivhusafgiften når et niveau på fx 1.500 kr. pr. ton i 2030, som vist i figur 4.3, vil CO2-afgiften gå fra at udgøre godt 0,5 kr. pr. liter i dag til ca. 4,5-5 kr. pr. liter i 2030.

Fødevarer: Nederst på side 133:

For særligt at påvirke forbrugernes madvaner er det relevant først og fremmest at se på en afgift på særligt klimabelastende fødevarer. En sådan afgift kan være med til at reducere efterspørgslen efter blandt andet kød og mælkeprodukter og øge efterspørgslen på vegetabilske produkter.

Med et skøn på 13,9 kg CO2e pr. kg oksekød vil en afgift på 1.500 kr. pr. ton CO2e, som indikeret i afsnit 4.1, føre til, at et halvt kg hakket oksekød vil koste 13 kr. mere, inkl. moms, end det gør i dag. En liter mælk ville stige ca. 2 kr. i pris. Det er meget væsentlige prisstigninger i forhold til produkternes pris i dag, hvilket indikerer, at produkterne er meget miljøbelastende.

Kilde: Klimarådet