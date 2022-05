Danmark må vente

- Jeg tror, jeg fortsætter med dåser.

Sådan skriver Kiyah G. i en kommentar på CNN's Facebook-profil om de nye og miljøsmarte fastsiddende skruelåg læskedrikgiganten Coca-Cola nu sætter på deres flasker på det britiske marked. Og Kiyah er ikke den eneste, der synes ændringen - der skal minimere affaldsproblemer og sikre at plastiklågene ikke ender i naturen - ser anelsen bøvlet ud for Cola-drikkere:

Et 'kys' når man tager en mundfuld

- Nu kommer det til at hænge der og ramme en i ansigtet, hver gang man tager en tår, skriver Jennifer P. i en anden kommentar, mens Hikmat A har fundet de positive briller frem:

- Det giver dig et kys, hver gang du tager en mundfuld, skriver Hikmat.

Coca-Cola i Storbritannien siger selv, at de fastsiddende låg er et helt logisk skridt i deres rejse mod en 'verden uden affald':

- Coca‑Cola er det første store læskedrikfirma, der annoncerer et skift til påsatte hætter på tværs af hele vores udvalg i Storbritannien.

Lorte-pap: 3-årig var i livsfare

Sugerørs-ballade: Burgerdirektør er enig

Kommer ikke til Danmark i år

- Det er blot af mange initiativer både globalt og lokalt for at hjælpe med at skabe en 'cirkulær økonomi' for plastik, skriver Coca-Cola UK, og nationen! har spurgt Coca-Colas danske marketingchef, hvornår de 'logiske hætter' kommer til det danske marked, og det ved hun ikke:

- Men det kommer ikke til at ske i år, men det kommer - også fordi EU har regler på vej i 2024, siger Annette Spanggaard til nationen!, men hvad siger du?