Danmark skal tilbage til tiden før 2001: Troels jubler

- Det ville være forkert af mig at lægge skjul på min nuværende politiske overbevisning.

- Den befinder sig milevidt fra de inkompetente regeringer, som Danmark har haft, siden Lars Løkke Rasmussen, der hævdede, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, desværre generobrede nøglen til Statsministeriet.

- Heldigvis lykkedes det ikke en række politikere på højrefløjen at gøre det nyligt afholdte folketingsvalg til et valg om udlændinge. Vælgerne fandt især klima og velfærd betydeligt vigtigere.

Vælgerne er politisk bevidste

- Og dermed bør al snak om, at 'vælgerne har de politiske ledere, som de fortjener', ophøre.

- For valgresultatet viser jo med en tydelighed, som selv de mest formørkede højrefløjspolitikere burde kunne fatte, at vælgerne er betydeligt mere politisk bevidste, end disse kyniske populister og taburetklæbere tror.

Sådan indleder Troels M. et længere indlæg om Danmark og danske politikere - et indlæg, han har skrevet hen over sommeren. Troels - som p.t. bor i Mali i Afrika - har tidligere skrevet om Støjbergs muslim-frygt i indlægget Troels vil give Støjbjerg en lektion i frygt og respekt: 90 procent er muslimer(317 kommentarer) og om størrelsen af dansk ulandsbistand i Vi er styrtende rige her i Danmark: Flovt vi ikke giver mere til Afrika(472 kommentarer), og nu synes han, valgresultatet og den nye regering skal have et par ord med på vejen.

Ti års ørkenvandring

- Den nye socialdemokratiske mindretalsregering er ikke perfekt og vil uden tvivl få nogle udfordringer undervejs.

- Man hører allerede nu en forudsigelig række anklager om løftebrud, bl.a. fordi det er blevet besluttet at give beboerne på Sjælsmark Udrejsecenter en noget mere menneskeværdig dagligdag end tidligere, og fordi man vil igen vil modtage et vist antal kvoteflygtninge.

- Jeg kan kun håbe, at regeringen har tilstrækkeligt is i maven til at modstå dette pres.

- For efter min mening er den betydeligt bedre end alternativet – nemlig en videreførelse af en borgerlig regering under den tidligere statsministers ledelse – og for den sags skyld også bedre end de ca. ti års ørkenvandring fra 2001 til 2011, det meste af tiden under Anders Fogh Rasmussen.

Ansvarsløse Fogh

- En mand, der smadrede dansk økonomi med sin ansvarsløse politik under finanskrisen og hævdede, at de økonomiske lærebøger burde skrives om (!), og som i øvrigt burde have taget en tur omkring Den Internationale Straffedomstol i Haag pga. den tåbelige støtte til invasionen i Irak i 2003.

- I Haag kunne han så have været i godt selskab med de øvrige krigsforbrydere som Georg W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney m.fl. Men som det er set tidligere i historien, er det altid sejrherrerne, der definerer, hvem der er krigsforbrydere – desværre.

- Nå, det var et sidespring, så lad os vende tilbage til situationen nu efter valget 5. juni. Efter min mening gik det – næsten – som det skulle.

Heldigvis fik Nye Borgerlige kun fire mandater

- Den eneste mislyd var, at Nye Borgerlige (NB) faktisk kom i Folketinget, men heldigvis kun med fire mandater, så der er grænser for, hvor meget skade de kan gøre.

- Sikkert ikke meget, for partilederen var som bekendt så udkørt efter en opslidende valgkamp, at hun opgav at deltage i Folkemødet på Bornholm, men i stedet lod sig restituere i bikini på nogle eksotiske udflugtssteder i Sydeuropa.

- Så er der noget mere ramasjang over Lars Boje Mathiesen, nyvalgt folketingsmedlem for NB i Østjylland, som for et års tid siden i et indlæg i Jyllands-Posten sammenlignede det muslimske tørklæde med en nazi-kasket! I sandhed et markant synspunkt fra denne unge mand, som næppe kender meget til verden uden for det østjyske.

Og Danmarks bedste udenrigsminister ...

- Det får mig til at udtrykke et håb – og en tro – på, at NB er en døgnflue, som vi ikke ser mere til efter næste folketingsvalg. Dog vil jeg ikke indgå noget væddemål – endsige love at æde min hat, hvis jeg havde en. Det har Ekstra Bladets udmærkede politiske kommentator, Henrik Qvortrup, jo lidt dårlige erfaringer med.

- Hvilket helt naturligt bringer mig videre til Liberal Alliance, hvis tidligere leder efter eget udsagn var Danmarks mest kompetente udenrigsminister nogensinde.

- Det vil nok vare et stykke tid, før vi igen ser hans stålsatte blå øjne og hører ham deltage i den offentlige debat. Men fred være med ham – man skal jo ikke tale grimt om de forhenværende.

- Hvad der er mere interessant, er den nye ledelse i LA – et parti, der tilsyneladende gerne ser den offentlige sektor bombet tilbage til tiden før Socialreformen i 1933, og som nu – heldigvis – er blevet reduceret til en størrelse, der næsten fik Henrik Qvortrup til at få ret i sin forudsigelse.

- Valget af ny formand vidner om en desperation, når han åbenbart var den bedste, som den decimerede folketingsgruppe kunne stille med. Jeg vil lade det passere, at han har været fodboldbølle i sine helt unge dage. Herregud, vi har alle været unge – selv jeg, skønt det ikke fik mig til at gå over gevind til fodboldkampe.

- Rasmus Paludan og Klaus Riskær Pedersen med partiet af samme navn fortjener kun en parentes her – og jeg håber inderligt, at det også bliver en parentes i dansk politik i øvrigt.

- Det eneste positive ved deres deltagelse i valget var, at de dermed bidrog til, at blå blok tabte magten.

Og så er der Dansk Folkeparti

- Dernæst er der Dansk Folkeparti, der nu er blevet reduceret til sin naturlige størrelse, og hvor vi slipper for - i hvert fald indtil videre - at høre mere til Martin Henriksen, der ligesom NB’s geni i Østjylland har en idiosynkrasi imod tørklæder.

- For at dække over den vælgermæssige fiasko både ved EU-parlamentsvalget og Folketingsvalget, har DF nu travlt med at aflede opmærksomheden fra dette med sin påfaldende interesse for hvad der foregår i Venstre, der i parentes bemærket faktisk gik frem ved Folketingsvalget.

- Jeg vil ikke ofre flere ord på DF ud over at udtrykke et inderligt håb om, at dette menneskefjendske parti også på lidt længere sigt vil være fortid i dansk politik.

Gik frem fordi de ikke kunne gå tilbage

- Konservative gik ligesom Venstre frem ved valget. Den eneste forklaring jeg kan give er, at partiet næppe kunne gå mere tilbage. Jeg kan i hvert fald ikke se nogen objektiv grund – såsom godt politisk arbejde – til denne fremgang.

- Endelig er der partiet Venstre. Ak ja, næsten som en græsk tragedie. Ikke mange kommentarer herfra, da partiet tilsyneladende selv klarer sin nedsmeltning uden hjælp udefra. Dog alligevel et par observationer:

- Interessant at partiets kamphund, Claus Hjort Frederiksen, der altid bliver sluppet løs, når nogen ikke makker ret, beskyldte Kristian Jensen for grov illoyalitet ved at underløbe partiformanden gennem sit interview i Berlingske lidt tidligere på sommeren.

Kagedronning uden gifttænder

- Claus Hjort synes helt at have overset, at denne mangel på loyalitet var blevet indledt af partiformanden selv under valgkampen, dels ved at foreslå et SV-samarbejde, dels ved at sige, at 'arvefølgen i Venstre jo ikke er nogen naturlov' – uden på forhånd at orientere næstformanden, Kristian Jensen, herom.

- Claus Hjort lider muligvis af hukommelsessvigt. Han jo ikke er helt ung længere, så måske bør han trække sig tilbage fra politik, som åbenbart er mere end han kan klare i sin fremskredne alder.

- Endvidere er det glædeligt, at nogen har fjernet gifttænderne fra 'Kagedronningen', der som bekendt fejrede udlændingestramning nr. 100 med en Othellokage og sit sædvanlige vindende smil.

- Noget der i udlandet vakte en del opmærksomhed – således var der en tysk avis, der skrev, at ”Danmark havde fået sin egen Trumpine”(!).

Kan danne 'Håndtrykspartiet'

- Næppe noget man i Venstre brød sig ret meget om, men ingen i partiet udtrykte nogen klar afstandtagen fra denne særprægede stunt. Nå, men det er jo heldigvis fortid nu. Hun har været ret tavs i den seneste tid, og det synes jeg klæder hende. Gid det må vare ved!

- Dog har jeg forstået at, Pernille Vermund ønsker frafaldne Venstremedlemmer velkommen i NB – forståeligt i betragtning af dette partis lidt vaklende mandat, idet NB kun lige akkurat kom over spærregrænsen – og iflg. en netop offentliggjort meningsmåling ligger markant under (0,8 % iflg. Voxmeter).

- En anden fremtidig karrieremulighed, som jeg ser for den tidligere 'Kagedronning' er at danne sit eget Håndtryksparti. Håndtryk i forbindelse med opnåelse af dansk statsborgerskab er jo noget der ligger hende meget på sinde, og det seneste Folketingsvalg har vist, at det er forholdsvis let at blive opstillingsberettiget.

Jeg har faktisk stemt Venstre flere gange - i gamle dage

- De læsere, som endnu ikke er faldet i søvn efter at have læst ovenstående, vil muligvis hævde, at dette jo kommer fra et typisk barn af 68-generationen, altså en betonkommunist, der har taget hele turen via VS, KAP, SAP og hvad de nu alle sammen hed dengang. Skudt forbi, kan jeg kun sige! I de snart halvtreds år jeg har haft stemmeret, har jeg stemt borgerligt adskillige gange, bl.a. på Venstre.

- Men det var vel at mærke i den periode, hvor Venstre var præget at nogle personer med format (Henning Christoffersen, Uffe Ellemann-Jensen og Birthe Rønn-Hornbech, blot for at nævne nogle få).

Danmark kan blive en elite-nation - som før 2001

- Den nuværende magtkamp i det store oppositionsparti viser, at der stadig er ganske mange gode kræfter i partiet, som - hvis de vinder kampen – godt kunne få mig til at sætte mit kryds ved partiet ved fremtidige valg.

- Jeg vil ikke gå i detaljer om, hvem det drejer sig om. De er - heldigvis – for talrige til alle at blive nævnt. Men de hører ikke til på den såkaldte 'Løkkefløj'.

- Så held og lykke, Venstre, med at få genrejst det gamle parti med dets borgerlige dyder. Og held og lykke, Danmark, med at få genskabt en god politisk atmosfære, der både vil tilgodese en ansvarlig økonomisk politik og samtidig igen bringe Danmark op i den elite af nationer, der er vores internationale ansvar bevidst.

- Som før 2001, slutter Troels, men hvad tænker du?