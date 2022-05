Danmark storhamstrer russisk gas

- Det er en barok situation for os at stå i: Fordi vi frygter at være for afhængige af russisk gas, køber vi ekstra meget russisk gas.

- Det er bøllens lov, vi følger – lige nu vil bøllen gerne sælge os sin gas, og vi accepterer at give vores madpenge til ham.

- Men det er en situation, vi selv har skabt, fordi vi ikke kom i gang med den nødvendige omstilling for fem år siden.

Rekordhøj fyldningsrate

Sådan siger Torsten Hasforth, analytiker i den grønne tænketank Concito, til Politiken om de voldsomme mængder russisk gas, der i disse dage strømmer ind i Danmark.

Concito har regnet ud, at der siden krigen er brudt ud er sendt mere end 1,7 milliarder kroner afsted fra Danmark til det russiske gasselskab. Og Politiken har fået bekræftet den helt aktuelle og meget usædvanlige import fra Energistyrelsen, der beskriver situationen med ordene ' rekordhøj fyldningsrate'.

Danmark importerer pt fire gange så meget gas, som vi bruger, ifølge Energinet.dk

Mange gaskunder vil betale i rubler

På Energinet.dk kan man live følge importen af den russisks gas, der kommer ind via rørledninger fra Tyskland. Cirka halvdelen af den gas vi får fra Tyskland stammer nemlig ifølge Eurostat fra Rusland, og Putin har krævet, at selskaber i 'fjendtlige lande', såsom Danmark og Tyskland, skal betale for gassen i rubler.

Gør vi ikke det, bliver der lukket for hanen. Det er allerede sket for Polen og Bulgarien - og i morgen lukker Rusland for gas til Finland, der heller ikke vil betale i rubler.

Rusland afskærer Finland fra russisk gas lørdag morgen

Hvad ender det med?

Inden for to uger skal energiselskabet Ørsted - der indtil nu har afvist rubel-kravet - tage endelig stilling til, hvad de vil gøre.

Den russiske vicepremierminister, Alexander Novak, meddelte ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 27 af Gazproms i alt 54 kunder har accepteret at åbne konti i banken Gazprombank - konto, der åbner mulighed for at betale i rubler

EU siger OK: Putin får sine penge

Pyha: Danmark har gas nok