Danmark tabte: 25.000 hjorte ramt

- Vi har haft dådyr i 26 år og et godkendt slagteri i fem år.

- Som en af Danmarks største dådyr-farme og den eneste med eget slagteri kan vi blive tvunget til at lukke nu med de nye regler fra EU.

Det er dyremishandling

- Alle vores dyr skal nemlig have øremærker. Men de bliver jo urolige, når de skal ind i hjortehuset.

- Det er dyremishandling, og de kan jo finde på at sætte deres hoved igennem hegnet og sidde fast.

Sådan skriver Magda R., der har Galgebakkens Hjortefarm, til nationen! om de nye EU-regler, der betyder, at Danmarks cirka 25.000 hjorte skal øremærkes.

Hvad hvis et dyr mister begge mærker?

En anden hjortefarmer siger til TV Midtvest, at han heller ikke kan få sig selv til at øremærke dyrene, da han simpelthen ikke kan komme tæt nok på uden at stresse dem. Og Dansk Hjorteavlerforening frygter, at op mod halvdelen af de 460 hjorteavlere i Danmark må lukke, når EU's hjorteregler træder i kraft 13. februar 2022.

- Hvad koster det os, hvis der er en kalv, som har gemt sig ude i marken?

- Og hvad hvis der er et dyr, som mister begge øremærker - skal vi så have dem alle ind igen, fortsætter Magda, og på TV Midtvests Facebook-profil har de nye regler også skabt debat.

- Igen en hjerneblødning fra det lorte-EU!!!!!!!!!!!!!!

Ud af det lorte-EU

- Hvad med om alle snyltere i EU fik en stempel i panden = EU-pamperskid, skriver Bjarne E., og Per P. er enig:

- Kom ud af det lorte-EU.

- Det kommer til at gå som med minkene: Det bliver ødelagt, fordi EU eller den lorte-regering skal blande sig, skriver Per.

Danmark kæmpede mod nye regler

Hanne Larsen, veterinærdirektør ved Fødevarestyrelsen, siger til TV Midtvest, at Danmark har kæmpet mod de nye regler - men tabt:

- Vi har i Danmark faktisk kæmpet for, at reglerne ikke skulle strammes ud over det niveau, vi havde tidligere. Det er vi desværre ikke lykkedes med, så dyrene skal mærkes, siger Hanne Larsen til TV Midtvest, men hvad siger du?