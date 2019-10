Danmark udråbt til et af de mest antimuslimske lande: Dejligt

En australsk dokumentar fra ABC tegner et billede af Danmark som et meget indvandrerfjendsk land. Og det er der åbenbart en del, der synes er helt fint.

- Dejligt at vi har det rygte ude i verden

- Lad os endelig stramme skruen endnu mere.

Det kan jeg godt leve med

Sådan skriver Kurt N i en af de mest populære (22 likes) af de 168 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om den australske TV-dokumentar ' Foreign Correspondent: The State of Denmark’ - en udsendelse Politiken mener tegner et korrekt, men forsimplet billede af Danmark som et af Vestens mest antimuslimske lande. Og Kurt er ikke den eneste, der glæder sig over den vinkling:



- Jeg kan godt leve med, at nogen på en anden side af Jorden har i ondt i r**** over vores forbud mod niqab, skriver Calina F-D en kommentar, der har fået 25 likes, og Mads T bruger lidt flere ord:

- At man ikke ønsker at bøje sig for andres medbragte normer, gør jo ikke en til anti-.

- Men derimod at man er glad for sit land som det er.

- For hvis jeg flytter til andet land, så forventer jeg heller ikke at kunne leve 100 % som i Danmark, skriver Mads.

Acceptabelt at være racist og stemme DF

I dokumentaren interviewer den australske reporter bl.a Rasmus Paludan og Martin Henriksen, og den muslimske komiker Ellie Jokar, der udtrækker sin angst for at der snart kommer en lov, der betyder at hun må rejse ud. Og den har også skabt en del debat i Australien, som du kan se på dette Facebook-opslag fra ABC Australia:



Men selv om der er en del danskere, der synes det er fint, at Danmark bliver kendt som antimuslimsk, så er der også nogle, der skammer sig:

- Yderst skammeligt.

- Jeg tror forklaringen skal findes i at det blevet acceptabelt at være racist og stemme DF, skriver Peter D, der har fået 15 likes, men hvad synes du?