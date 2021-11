Danmarks dummeste biltyv

Der var en grund til, at bilens motor var tændt - nemlig den frosne forrude. Men det tænkte en biltyv i Herning ikke lige på

- Dummere end dum.

Sådan skriver Aksel K. i en kommentar på TV Midtvests Facebook-profil om den mand, der ved sekstiden i morges på Færøvej i Herning kom forbi en bil med motoren tændt og tænkte 'den snupper jeg'.

Hvem er dummest her?

Ejeren af bilen var nemlig ikke at se - han befandt sig inde i huset, mens den iskolde og frostdækkede bil varmede op, og vupti - manden satte sig ind i bilen, satte den i gear og kørte.

- Ved ikke, hvem der er dummest her, skriver Saseline D. i en anden kommentar, for biltyven nåede kun at køre få meter, før han - nok på grund af den tilisede forrude - ramte en anden bil.

- Desværre stikker biltyven af i bilen, efter han ramte en anden bil, og vi fik ikke fat i ham, siger politikommissær Bjørn Bo fra lokalpolitiet i Herning til TV Midtvest, og L. Madsen har fået 2 likes for denne kommentar:

Husk nu - maks. to minutter

- Husk nu. Der er et tomgangs-regulativ

- Maks. 2 min, skriver Madsen. men hvad tænker du?

