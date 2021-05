Danmarks dyreste scooter: Gebyr på 139.250 kr.

- Jeg kan ikke huske, hvad jeg betalte for den scooter.

- Jeg kan heller ikke huske, hvad jeg solgte den for.

- Jeg kan heller ikke huske, præcis hvornår jeg solgte den.

Billig kinesisk maskine til konen

- Det eneste jeg kan huske er, at det var en billig kinesisk 4-takt maskine, som maks har kostet 1500kr. Nok nærmere 1000.

- Og vi havde den i en meget kort periode, da den var for stor til min kone, der skulle have brugt til og fra arbejde.

Fik ikke afmeldt den

Sådan indleder Thomas V. et brev til nationen! om den store og brugte 'discountscooter', han købte og hurtigt skilte sig af med i 2019.

For selv om det er to år siden, at scooteren var i hans og konens varetægt, så er det stadig Thomas, der er registreret som ejer. Thomas og konen var nemlig ved at flytte fra Jylland til Sverige og i det papir-rod, den slags er, fik han ikke givet forsikringsselskabet og Motorstyrelsen besked om salget.

Anede det det ikke - og gælden vokser

Og det viser sig nu at udgøre et gigantisk problem. Hans brev – som nationen! har bedt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Sagen omkring scooteren har nu udviklet til en stadig voksende gæld på langt over 100.000 kroner.

- Men jeg er ikke blevet gjort opmærksom på, at regningen på den skide scooter stiger dagligt.

Og nu kan jeg få bilforsikring

- Og nu kan jeg så heller ikke få en forsikring til min bil. En gammel Mercedes.

- Og jeg skal starte igen på arbejde og har 50 km på arbejde, skriver Thomas, og FDIM svarer, at de prøver at hjælpe ham, men ikke kan kommentere sagen yderligere. Til gengæld kan de fortælle, at Thomas ikke er den eneste, der har gæld:

- Der var pr. 1. april 2021 27.380 borgere og virksomheder, der skyldte dagsgebyrer til DFIM.

- Da de hver især kan have flere sager hos os, har vi pr. 1. april 2021 registreret 40.800 aktive sager.

- Bemærk, at antallet er rullende og et øjebliksbillede, så i morgen kan tallet være flere eller færre målt i tusinder.

- For at en borger kan købe en ny ansvarsforsikring på et køretøj, skal alle skyldige (dags-)gebyrer, som forsikringstageren er pålagt, være betalt. Det fremgår af færdselslovens § 106 stk. 6.

- Og det er denne lov, DFIM skal følge, når vi administrerer dagsgebyrordningen.

- Vi råder alle, der skylder dagsgebyrer, til at få afmeldt det uforsikrede køretøj til Motorstyrelsen og få betalt gælden til DFIM eventuelt gennem en afdragsordning.

- Gælden er i øvrigt rentefri, skriver DFIM, men hvad tænker du?