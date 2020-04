Danmarks hurtigste P-bøde: Observationstid nul minutter

- Jeg henvender mig til Jer, p.g.a. en noget grotesk sag, som vedrører en parkeringsbøde fra Scan-Park Brøndby.

- Den blev 'tildelt' i København lufthavn, hvor jeg skulle hente min kone og svigermor.

Jeg er noget rystet

- Jeg har klaget over afgørelsen, men har fået afslag, selvom observationstiden er fra kl.20.00 til 20.00 i kis's and fly ved terminal 2.

- Jeg ved ikke om I er enig, eller synes det er noget I vil beskæftige Jer med, men jeg er noget rystet over den 'lovløshed' og den fornemmelse af afmagt i.f.t., hvad man kan gøre.

Sådan indleder Leif S et brev til Ekstra Bladet om den i hans øjne komplet urimelige P-bøde, han fik d. 14.4 i Københavns Lufthavn. Ifølge Leif var han nemlig væk fra bilen i mindre end 30 sekunder, og nationen! har i flere dage forsøgt at komme igennem til Scan-Park, og har også skrevet til via deres kontaktformularer, men ingen svarer. Vi ville nemlig gerne høre, om de står ved bøden.

Kontrol og 10 timers ventetid havde gjort svigermor konfus

Leifs brev - som han håber han skabe lidt fokus på den måde, bilisterne bliver behandlet på - fortsætter nemlig således:

- Min svigermor er 80 år og dårlig gående og lettere konfus bl.a. fordi hun og min kone var blevet forsinket p.g.a. af inspektion og test for corona virus i flyveren af alle passagererne i Polen.

- Derfor havde de mistet deres fly og måtte vente i 10 timer på det næste fly, og kun må være i et begrænset område i lufthavnen i al den tid, hvor min svigermor får det meget dårligt og har det rigtig skidt.

Så jeg kørte fra Århus til Kastrup

- De beslutter sig for at ringe til mig, så de kan blive afhentet af mig, da de ellers skulle have været med toget til Aarhus.

- Vi aftaler så, at jeg skal samle dem op i 'fly an kiss' ved terminal 2, og jeg skal ringe kort før jeg kommer med bilen fra Aarhus, så de kan gå ud og stå klar.

- Desværre mister min mobil tlf. strømmen lige før jeg når lufthavnen, så da jeg kommer, står de inde i terminal 2, men kan ikke se mig da, det er mørkt.

- Jeg holder et lille stykke tid og vinker til dem, men de kan stadig ikke se mig, og da der ikke er biler bag mig og jeg holder i andet spor, beslutter jeg at løbe over kørebanen for at få opmærksomhed fra dem.

De ser mig - men P-vagten er allerede i gang

- Da de ser mig, løber jeg tilbage og ser P-vagten skynde sig at sætte bøden i viskerne.

- Hele situationen tager vel 20 sek., hvilket P-vagten faktisk giver mig ret i, mens jeg prøver forklare at det ikke er ligegyldighed eller uansvarlig adfærd, men at det er en extraordinær, desperat situation og at jeg kommer langvejs fra, og min telefon er løbet tør.

Men P-vagten udviser ingen forståelse eller fairness, men giver sig til at diskutere med mig, uagtet der er kommet et par biler bagfra i mellemtiden, jeg stopper snakken.a.h.t. min svigermor, som har det rigtig skidt.

- Jeg er naturligvis klar over at jeg har lavet en fejl, og reglerne skal overholdes, men mener også, at det ikke er en bevidst og provokerende handling, men er i nød og desperation.

Jeg er væk i 20 sekunder

- Jeg er væk i 20 sek. og generer absolut ikke nogen, og hvis I læser min forklaring, er der ingen biler bag mig, da jeg løber over til terminal 2.

- Scan-Parks argumentation om at de 20 sek. skulle skabe bilkøer og genere andre, er jeg fuldstændig uforstående over for.

- Det har ikke noget med virkeligheden at gøre, derfor synes jeg de skal genoverveje klagen, og se på sagen med nye øjne,

Og der kan jo ikke være standsningsforbud

- Iøvrigt vil jeg gerne tillade mig at undre mig over, at Scan-Park skriver, at der er standsning og parkering forbudt.

- Der er vel ikke standsning forbudt, for hvordan skulle man ellers kunne hente, og sætte folk af - uden at standse.

- Og man man kan vel ikke påstå, at 20 sek. er at parkere bilen, skriver Leif, men hvad siger du?