Danmarks mindste vaskehal: 100 kr?

Mange bilejere elsker at køre i vaskehal - og nu kan cykelejere også være med, hvis de bor i Struer. Men mange morer sig over cykelhandlernes investering

- 100 kr? Og 200 liter vand.

- Det er alligevel en hel del.

- En hurtig vask til bilen koster ikke engang så meget.

Hvor doven - pænt doven

Sådan skriver Jackie D. i en af de 79 kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om den cykelbutik i Struer, der har indkøbt en tyskproduceret vaskehal til cykler. En kommentar, der har fået to storgrinende smileys:

- Hvor doven kan man være??

- Men......

- Hvis nogen vil betale så meget for at få vasket sin cykel, så skal de også have lov til det, skriver Birger L og ordet doven bliver brugt i en del andre kommentarer om den fuldautomatiske robot, der med 200 liter vand vasker cyklerne, drejer dækkene og kører frem og tilbage med børste og hård stråle på tre minutter:

Syv-otte gange om dagen

- Man skal være pænt doven, hvis man ikke lige kan spule sin cykel ren efter turen gemmer mudder i skoven, skriver Chris H., men åbenbart er der en del af den slags mennesker.

Christian fra Fri Bike Struer siger nemlig, at maskinen er blevet godt modtaget:

- Det er lidt forskelligt, hvor mange vi vasker. Men det bliver vel til syv-otte stykker om dagen, siger Christian til TV Midtvest.

Christian fik ideen fra vennen Kent, der har en cykelbutik med vaskehal i Sønderborg, men hvad siger du?