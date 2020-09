Danmarks nationalret provokerer

- Jøsses ... hvordan kan man nægte et billede af Danmarks officielle nationalret?

- Ovenikøbet er den så officiel, at det var den danske regering, som stod bag konkurrencen om at finde Danmarks nationalret ...

- De banker og Nets skal vist til at rette lidt ind på ALLE parametre!!!

Sådan så daværende fødevareminister Dan Jørgensen ud i 2014, da han afslørerede vinderen af danskernes afstemning om nationalret.(Trommesolo): STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS! Foto: Lars Krabbe

Kan virke anstødeligt

Sådan skriver Jan P. i en af de - hold fast - 923 kommentarer, der er skrevet på TV2 Nyhedernes Facebook-profil om danske Jesper, der har fået nej fra Nets, da han ville have et foto af en omgang stegt flæsk på sit betalingskort.

Begrundelsen fra Nets lyder:

- Kortet må ikke indeholde anstødelige eller provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske budskaber/personer i form af billeder, symboler eller grafik (f.eks. militær, jagt, voldelige situationer, kampsport m.v.).

- Det valgte kortdesign kan virke anstødelig på andre kulturer internationalt.

Nu er det edderbrodereme nok

- Risikoen er f.eks., at du får inddraget dit kort, stod der blandt andet i mailen fra Nets, men Jan P. har fået 349 likes for sin kommentar - og Stine H. 125 for denne:

- Nu kan det edderbrodereme snart være nok.

- Min stemme flytter sig mere og mere, for hver dag der går.

- Troede aldrig at jeg skulle nå hertil, skriver Stine.

Følger ikke de regler vi skal følge

Det er ikke første gang, at Nets har sagt nej til gris på kortet. Tilbage i 2013 fik Jacob S. samme svar, da han ville have bacon på sit kort, og for ti år siden sagde Nykredit også nej til bacon-betaling:

- Det er korrekt, at vi har afvist billedet, fordi det ikke opfylder de regler, som vi og alle andre banker skal følge, når vi udsteder Visa/Dankort, sagde Nykredit dengang, men hvad siger du?