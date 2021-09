Danmarks nedre grænse: Modbydeligt

- Åbenbart kender vor fremmedfjendske holdninger og handlinger ingen nedre grænser.

- Skammeligt!

Sådan skriver Peter C. i en af de 389 kommentarer, der er skrevet på TV 2 Nyhedernes Facebook-profil om de 15 kilometer pigtrådshegn af den barske slags, Danmark har sendt til Litauen.

Bliv væk: Nu skal de 'skubbes' tilbage

Hvor er kærligheden?

Her skal det nemlig sættes op, så migranter og asylsøgere ikke passerer grænsen fra Hviderusland til EU. Og Peter er ikke den eneste, der synes, Danmark burde holde sig for gode til at sætte hegn op i andre lande:

- Hvor er det altså trist, at vi er endt her!

- Hvor er menneskeligheden? Hvor er kærligheden?

- Hvor er vi henne, skriver folkene bag Alternativets Facebook-konto i en kommentar, der har fået mere end 100 likes, og Bjørn P. undrer sig over, at den slags sker, mens der er en socialdemokratisk regering:

Modbydeligt

- Hvorfor er Danmark endt i at være så ond og modbydelig i sine handlinger?

- Det siges at vi har en Socialdemokratisk regering, men hvor, spørger Bjørn.

Og det spørgsmål er der et godt svar på i dag, hvor udlændinge- og indenrigsminister Mattias Tesfaye mødes med Litauens indenrigsminister i Litauen, hvor de sammen vil besøge det grænseområde, der skal have dansk pigtråd op.

- Regeringen støtter fuldt op om, at lande beskytter deres grænser. Det er derfor, at vi har sagt ja til at sælge pigtrådshegn til Litauen, da de rettede henvendelse til os.

Det er jo frivilligt at kravle op i det

- Det er også i Danmarks interesse, siger ministeren til Berlingske, og ser man videre i kommentarerne på Facebook, så er der en del, der er enige:

- Det skal holde migranter ude......

- Det er helt frivilligt at kravle i det, skriver Søren M. således og Martin H. er enig:

- Hvis det betyder at folk så afholder sig fra at passere det, så er målet nået, skriver han, men hvad siger du?