Danmarks nedtur: Stolt dag for arabere

Al-Jazeera, det store Qatar-ejede medie, skriver flittigt om Danmarks nullert og Argentinas nederlag. En 'stolt dag for arabere'

- Tillykke Saudi Arabien og Tunesien.

- Bare fortsæt, håber det bedste for jer.

Habibi

Sådan skriver Isbatoore S. i en af de 169 kommentarer, der er skrevet på Al-Jazeeras Facebook-profil om de to overraskende resultater ved VM i fodbold i går - Danmarks 0-0 opgør mod Tunesien, og Argentinas nederlag til Saudi Arabien.

Al-Jazeeras overskrift skaber debat.

Ikke arabere mod resten

Det store medie, der er ejet at Qatars regering, valgte nemlig overskriften: 'Stolt dag for arabere: Jubel blandt Saudi Arabien og Tunesien-fans'. Og Isbatoore er ikke den eneste, der glæder sig:

- Habibi, det I gjorde mod Argentina ...... , skriver Wazoomi W. og Junaid K. lægger lidt religion ind i jublen:

- Ikke bare arabere - hele den muslimske ummah (menighed), lyder det fra Juanid, mens Gardula G. synes Al-Jazeera burde skrue lidt ned for araber-vinklen:

- Det er et VM. Ikke arabere mod resten.

- Men ok, der er alligevel ingen chance for at arabisk land vinder, skriver Gardula, men hvad tænker du?