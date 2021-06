Danmarks reneste familie: Se vores vandregning

En familie med fire børn kan regne med at skulle betale 14-16.000 kr for vand pr år. Men i Ishøj bor Aynur og betaler langt over 50.000 kr. Hverken han eller boligselskabet forstår, hvad der sker

- Jeg har i de sidste 3 år fået enorme vandregninger fra mit boligselskab/Vandforsyningen.

- De mener vi har haft et usædvanligt vandforbrug på gennemsnit kr. 6 -7.000 pr. måned - penge vi er pålagt at tilbagebetale.

Mener ikke vi bruger mere end forventet

- Den samlede udgift løber sig op til mere end kr. 50.000 årligt, hvilket er helt uforståeligt for vores familie på 2 voksne 4 børn.

- Jeg mener ikke vi over-forbruger mere vand end hvad man kan forvente af en familie som vores.

Sådan indleder Aynur Y et brev til nationen! – et brev han har givet overskriften ’Danmarks reneste familie’. For Aynur har to vandhaner – en i køkkenet, og en i badeværelset. Han har et toilet og en bruser – og som han ser sagen, så skulle vandet nærmest være tændt i døgndrift, for at boligselskabets vandregnskab skulle passe.

Men vandet løber IKKE i døgndrift, og nu er han træt af, at betale for en hel masse vand, han ikke kender til. Hans brev – som nationen! har bedt Ishøj Boligselskab om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg har flere gange kontaktet min almene boligforening, som desværre ikke har været særligt behjælpelig.

- Vi har bare fået besked på at betale ved kasse 1.

- Der er desuden gjort indsigelser vedr. de høje beløb, men intet er sket eller ændret på de høje beløb.

Trussel: I bliver smidt ud

- Vi blev truet med at blive smidt ud af vores lejlighed, såfremt vi ikke gik med til at betale den store udgift, hvorfor vi har være presset til at aftale en afdragsordning med boligforeningen på ca. kr.5.500 pr. måned oven i huslejen.

- Jeg håber du kan hjælpe os denne sag, skriver Aynur, og nationen! vil da gerne forsøge at hjælpe, men i det svar Ishøj Boligselskab/Domea har på nationens! fire spørgsmål, er der ikke meget hjælp at hente:

nationens ! fire spørgsmål:

1.hvad er det normale forbrug i en lejlighed som Aynurs (med to voksne og fire børn)?

2.Hvor mange af jeres lejere klager over store vandregninger?

3. Har i en ide til, hvad Aynur kan gøre, for at slippe for at betale så meget ekstra?

4. Synes I, at I har hjulpet familien godt nok?

Usædvanligt højt - igennem flere år

Domea svarer:

- Vi er bekendt med problemstillingen omkring en familie i Østergaardens vedvarende høje vandforbrug.

- Selvom der i sagens natur kan være ret store forskelle på, hvor meget vand en familie forbruger, så er vandforbruget i det konkrete tilfælde usædvanlig højt. Det har det i øvrigt været i en årrække.

- Det er også baggrunden for, at vi fra boligselskabet side har valgt at undersøge dette ad flere omgange.

Men gulvet er ikke fugtigt

- Vi har flere gange haft varmemesteren ude at gennemføre visuelle inspektioner: Er der en utæt pakning, et toilet der løber eller andre årsager, som kunne forklare det høje vandforbrug.

- Ligeledes har vi undersøgt, om der er opfugtning af gulv eller vægge, som kunne indikere utætheder eller brud.

Og underboen har ingen vandsskade

- Det er der ikke – og der er ej heller vandskader hos underboen, hvilket der typisk ville være, hvis vi havde at gøre med en utæthed.

- For at være på den sikre side har vi dog også tilkaldt en blikkenslager til at gennemgå alle de tekniske installationer og trykprøve vandrør mv. Heller ikke her er der fundet utætheder.

- Ejendommen har derudover skiftet målerleverandør sidste år. I den forbindelse blev der monteret en ny måler.

Så vi har hjulpet - men ikke været heldige

- Men også da så vi et uændret højt vandforbrug.

- Hver gang vi har undersøgt sagen, står vi tilbage med det samme resultat.

- Der er hverken fejl eller utætheder på vandinstallationerne i den pågældende lejlighed. Men der er et endog meget højt forbrug.

- Vi har tilbudt vores hjælp og forsøgt at rådgive familien efter bedste evne. Desværre uden megen held, må jeg konstatere.

Ulykkelig sag

- Det ændrer ikke på, at det er en ulykkelig sag – uanset hvad der ligger til grund for det høje forbrug, skriver Domeas kundechef til nationen! Hun oplyser også, at det uvildige beboerklagenævn, har afvist sagen to gange - og vurderet, at Domea /Ishøj Boligselskab har handlet i overensstemmelse med de forpligtelser og det ansvar, de har som boligselskab.