Danmarks værste forældre

- Sådan går det, når København sender deres socialt udsatte familier ud af byen …

- Fedt at kommunen ikke lader børnene betale prisen.

Kan staten bare tage mit barn?

Sådan skriver Casper F. i en kommentar på DR P4 Sjællands Facebook-profil om de 27 tvangsbortadoptioner Lolland Kommune har foretaget i de seneste fire år (fra 2018 til 2021).

I samme periode har landets 97 andre kommuner nemlig 'kun' tvangsbortadopteret tilsammen 60 børn. Lolland Kommune - der har lige over 40.000 indbyggere - tegner sig dermed for næsten en tredjedel af samtlige tvangsadoptioner i Danmark.

Mor får barskt brev: Din søn skal tvangsadopteres

Må ikke være mor til seks måneder gammel søn

En af de lollandske forældre, der har oplevet at få tvangsadopteret et barn, skrev til nationen! i juni 2021 - hun skrev:

- Kan det være rigtig at staten bare kan tage et barn?

- Han er seks måneder gammel og skal nu bortadopteres, skrev den dengang 23-årige mor, og DR P4 Sjælland har talt med seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter om de Lollands førerposition:

- Det er svært at forestille sig, at vi har 40-50 kommuner landet over, hvor det tiltag slet ikke har været nødvendigt, mens andre kommuner bruger det relativt hyppigt, siger senioforskeren, men hvad siger du?

Problem: Hvem vil have Mettes børn?