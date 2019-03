Dannebrog er ikke nok: V-politiker vil have EU-flag i Folketinget

- Nej, det skal det ikke.

- Vi er DANSKE og der skal DANEBROG hænge og ikke EU.

De to flag klæder hinanden

Sådan skriver Hans S i en af de 248 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil til artiklen om Venstres Asger Kristensens forslag om at hænge EU-flag i Folketinget:



- Jeg synes, at de to flag klæder hinanden og signalerer det samarbejde, vi har.

- Jeg bliver ikke mindre dansk af at have EU-flaget hængende ved siden af. Nærmere tværtimod, siger Asger Christensen til jv.dk, men Hans er ikke den eneste, der synes, at ideen er dødfødt. 130 har givet opslaget en vred smiley, mens 35 har liket den.

Ikke EU - men måske det grønlandske og det færøske?

- Der skal vel ikke være andre flag udover Dannebrog i Folketingssalen.



- Det skulle da lige være Grønlands - og Færøernes flag. Disse er dog repræsenteret ved Christiansborg på særlige dage! :-)



- EU-flag, Nato-flag og FN-flag hører ikke hjemme i Folketingssalen, dette uanset hvor sympatiske, de måtte forekomme at være, skriver Tommy J i en anden kommentar, mens Claus M skriver en af de få positive:

Vi skal ikke tækkes DFs landsbytosser

- Ligesom i andre EU medlemslande bør Danmark selvfølgelig også have EU-flaget i sit nationale parlament.

- Det er fundamentalt vigtigt for Danmark at være med i EU og det er uærligt at stikke medlemsskabet under stolen bare for at tækkes DFs landsbytosser, skriver Claus.

Der har været Dannebrog i Folketinget i godt halvandet år, men hvad tænker du om et fast EU-flag - nu hvor mange målinger peger på, at danskerne er blevet mere positive over for EU efter at brexit nærmer sig?