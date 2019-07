Dansk begejstring: Hangarskib filmer UFO

Danske UFO-entusiaster jubler over amerikansk debat om videoer af ’hændelser’, som er observeret og filmet af militært personale langs øst- og vestkysten i USA. Og på lørdag holder de UFO-konference på Frederiksberg.

- Pentagon indrømmede i december 2017 at de har haft et UFO-program kørende, The Advanced Aviation Threat Identification Program (ATTIP).

- Og flere senatorer samt Donald Trump er i de seneste måneder blevet briefet om UFO´er. Hændelser som er observeret og filmet af militær personale langs øst og vest kysten i USA.

Sådan indleder Pia K, der er med i foreningen UFO Danmark (tidligere hed den Exopolitik Danmark) i 2017), en mail til nationen! om UFO’er og om den konference foreningen meget aktuelt afholder på lørdag. Her kommer en af verdens førerende ufo reseacher historiker Richard Dolan, samt researchere Chris Aubeck og Tracey Garbutt til landet og et af emnerne er de videoer, som flådepersonale fra bl. det amerikanske krigsskib USS Nimits har optaget:

Noget vi længe har efterlyst

- Briefingerne af Trump og senatorerne skyldes militære observationer fra 2004 og 2014-2015, hvor F18 Hornet piloter fra hangar skibe har observeret ufo´er i 270 dage i træk og op imod 100 stk. per dag.

- De blev hængende i op til 12 timer ad gangen og de foretog på 0,08 sekunder dyk fra 28000 fod (8.5 kilometers højde) til havoverfladen.

- Der er er tre videoer, der er blevet frigivet af Pentagon, og at UFO emnet nu bliver drøftet seriøst og på det højeste politiske niveau, er noget UFO Danmark længe har efterlyst.

Dansk UFO-arkiv?

- Vi i foreningen ønsker ligeledes samme åbenhed her i landet, hvor der forsat er over 15.000 ufo rapporter som Forsvaret ikke har offentliggjort, skriver Pia K, men hvad mener du?

USA’s top-hemmelige program: Brugte 140 mio. kr. på ufo-videoer

Du kan se de tre amerikanske videoer her, men hvad synes du?