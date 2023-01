Dansk burger-mirakel

- Vi har formået at gøre os mere relevante end nogensinde før med en lang række innovative og kommercielle tiltag.

- Det har danskerne taget rigtig godt imod.

Burgere sælger: Det skal vi benytte os af

- Og det momentum skal vi benytte os af og investere endnu mere i forretningen - herhjemme, men også i udlandet.

Vild pizza-plan: Større end McD

Sådan siger Jens Broch, direktør for Sunset Boulevard i dag om den omsætningsrekord kædens 43 restauranter har sat i 2022 - og de 24,5 million kroner før skat, resultatet landede på.

Det er 13,2 millioner kroner mere end i 2021, der også var rekordår. Og nu skal pengene, som især kommer fra salg af burgere med oksekød fra fritgående irsk kødkvæg, altså investeres:

Danske burgere i Norge

-Til en start ekspanderer Sunset Boulevard til Norge, hvor kæden planlægger at åbne 3-4 restauranter i 2. halvår af 2023:

- Norge er et interessant marked med et godt potentiale for en forretning som vores. Både vores menu med frisklavet fastfood af høj kvalitet og vores profil med fokus på bæredygtighed er relevant for nordmændene, siger direktøren, som planlægger at have åbnet mindst 6 nye restauranter inden 31.december 2023, men hvad siger du?

Det troede de ikke på