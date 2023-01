Dansk gylle-våben rammer Putin

Det går rigtig godt med at gøre os fri af Putins gas. Der bliver nu produceret så meget gas af bl.a gylle, at det danske gasnet skal opgraderes

- For hver kubikmeter fossil gas, vi fortrænger ved at erstatte den med biogas, bevæger vi os tættere på at indfri vores klimamål.

- Samtidig gør vi os fri af afhængigheden af Putins sorte naturgas og gavner samfundsøkonomien.

Sådan siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i dag om den trekvart milliard kroner, Danmark nu skal bruge på at opgradere gas-nettet, så der bliver plads til at sende mere biogas fra biogasanlæggene til kunderne.

Der bliver nu produceret så meget biogas, at der skal investeres 773 millioner kroner i gasnettet. Screenshot: Energistyrelsen

100 procent gyllegas i 2030

I 2022 satte den danske biogasproduktion rekord - og fordi gaskunderne samtidig har skruet voldsomt ned for forbruget, så er mere end en tredjedel af den gas, vi bruger i dag, lavet af gylle og andre restprodukter fra landbruget, industrien og private husholdninger. Altså ressourcer, der ellers ville blive brændt eller spredt på markerne for dér at udlede CO2.

Biogas Danmark meddelte i november, at produktionen svarer til forbruget i mere end 300.000 husstande, og branchen står parat til at producere endnu mere, men hvad siger du?

Ta' den Putin: Gas til 350.000 boliger