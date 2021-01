Dansk 'kongetal': Her går det godt

Dagens beskæftigelsestal, det såkaldte kongetal, for bygge- og anlægsindustrien viser fremgang. Og manglen på arbejdskraft truer

- Både tømrere, el-installatører og malere har haft rygende travlt og har indhentet faldet i beskæftigelsen i foråret.

- Især de mindre håndværksmestre har nydt godt af at private har bestilt flere håndværkere, fordi de både har fået frigivet indefrosne feriepenge og sparet betydeligt på rejsebudgettet.

Tilbage på pre-corona-niveau

Sådan siger Bjarke Roed-Frederiksen, chefkonsulent ved SMVDanmark til Finans.dk om de beskæftigelses-tal for byggeriet Danmarks Statistik har offentliggjort i dag - tal der viser at byggebeskæftigelsen samlet steg med 2,3 pct. fra 177.200 personer i tredje kvartal til 181.200 personer i fjerde kvartal.

Det betyder ifølge Danmarks Statistik, at nedgangen tidligere i 2020 nu er indhentet, og at byggebeskæftigelsen dermed er tilbage på niveauet fra før COVID-19-restriktionerne ramte Danmark i marts 2020

Lang kø til håndværker: Nationalbankdirektør advarer

Flere kolleger - undtagen hos anlægsentreprenørerne

Kigger man ned i tallene for de enkelte brancher, kan man endda se, at der de fleste steder er tale om at beskæftigelsen er større end sidste år:

Kun anlægsentreprenører har færre ansatte i dag, og Danmarks Statistik kan også meddele at virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen, og hvordan deres mangel på arbejdskraft udvikler sig, ser fine ud når man kigger Konjunkturbarometer for bygge og anlæg i Statistikbanken.

- Det ses her, at virksomhedernes angivelse af mangel på arbejdskraft i december 2020 var en smule højere end i december 2019, skriver Danmarks Statistik, men hvad er din oplevelse?