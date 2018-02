Dansk overrabbiner 'foragter' folk der mener at omskæring er lemlæstelse

- Det er lemlæstelse/overgreb, når man foretager unødvendigt kirurgisk indgreb på et menneske ( barn ), som ikke selv er i stand til at træffe beslutning vedrørende indgrebet.

Sådan skriver Kim B på Politikens Facebook-profil i den pt mest populære kommentar, der er skrevet til en kronik fra overrabbiner Bent Melchior om omskæring og det store flertal af danskere, der mener, at omskæring burde forbydes.

Vi afviser med foragt påstanden om at vi lemlæster

I kronikken fortæller de danske jøders førstemand bl.a., at i jødedommen er overholdelse af forskrifterne om omskærelse en helt afgørende del af den religiøse praksis. At snittet symboliserer, at man er en del af noget, der er større end en selv. Og at han - i kraft af sin position - har overværet massevis af omskæringer - og konstateret, at de godt nok råber op, men at de bagefter lægger sig trygt til moders bryst:

- Det er ikke første gang i historien, at man forsøger at pakke et overgreb ind i påstanden om beskyttelse.

Lige her er jeg uenig med Melchior - meget endda

- Vi afviser med foragt påstanden om, at vi lemlæster vores drengebørn, skriver Bent Melchior, men skal man tro indholdet i de fleste af kommentarerne, så er det dem, der omskærer, der skal foragtes:

- Jeg har altid haft stor respekt for den tidligere overrabbiner - men lige her på det her punkt er jeg uenig med ham. Meget endda.

Hvorfor mon 'Gud' gav os forhud?

- Omskæring bør forbydes indtil den enkelte dreng selv er i stand til at sige ja eller nej tak til lemlæstelsen. For det er jo det det er.

- Jøderne siger det en en pagt mellem dem og Gud. Hvorfor mon 'Gud' udstyrede drengebørn med en forhud??? Giver ingen mening, skriver Jørgen H f.ex. og Camilla R er heller ikke enig med overrabbineren:

Har lemlæstet børn i den bedste mening

- Jeg er ikke i tvivl om, at han har gjort det i den bedste mening, men han HAR lemlæstet små drenge ved at skære i deres kønsorganer.

- Det er en åbenlys overtrædelse af drengenes ret til en hel og intakt krop og deres religionsfrihed, der altså begynder ved fødslen og ikke når forældrene mister deres myndighed over dem, skriver Camilla.

Bent Melchior forudser at et eventuelt forbud mod omskæring vil betyde, at jødisk liv i Danmark dø ud. Og i en af de få forstående kommentarer på Politikens Facebook, giver Sille S ham ret:

- Vi skal have respekt for andre skikke, også når vi ikke selv forstår det. Vi skal ikke være ens.

Vi vaccinerer også børn - fordi vi tror på det

- Vi vaccinerer selv vores børn, selv om sprøjten medfører ubehag i øjeblikket og der måske er et fåtal af skader.

- Fordi vi tror på den overordnede mening med det.

- Sådan er det også med omskæring for de mennesker, som bruger det. Det er ovenikøbet en central identitetsmarkør.

- Jeg håber snart dette hysteri stopper, skriver Sille, men hvad mener du om at man sammenligner vaccination med omskæring?

Skal omskæring af børn forbydes? — Nej, det er noget forældre skal bestemme — Ja, man skal være 18 år og selv vælge det — Ved ikke hvad jeg skal mene

I Island har politikere fra fem partier netop foreslået, at det skal koste 6 års fængsel at omskære drengebørn.

I Danmark rykker en folketingsdebat om et omskæringsforbud nærmere for hver dag der går.

Næsten 21.000 danskere har med NemID støttet borgerforslaget 'Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn',

Hvis forslaget når 50.000 støtter inden d. 31. juli, skal folketinget tage sagen op.