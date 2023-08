Dansk stink-våben: Æd den Putin

Behovet for gas fra Putin bliver mindre og mindre. EUs gaslagre er nemlig rekordfyldte og i Danmark er der gang i biogas-produktion fra bl.a gylle som aldrig før

- Dagens bekræftelse på, at vi har opfyldt vores gaslagerkrav så langt før tidsplanen, understreger, at EU er godt forberedt til vinteren.

- Dette vil hjælpe med at stabilisere markederne yderligere i de kommende måneder.

EU er klar

Sådan lyder det fra EUs øverste energiembedsmand, energikommissær Kadri Simson til mediet Politico.eu om, at der nu er rekordmeget gas på lager.

Det er Gas Infrastructure Europe, der overvåger gassituationen i EU - og data fra samtlige lande viser positiv trend for årstiden.

I Danmark åbner Total Energies desuden for gasproduktionen i Nordsøen til vinter - og biogas-produktionen har aldrig været højere. I dag kommer mere end halvdelen af den gas vi brænder af i Danmark således fra gas, der er lavet af bl.a. gylle.

Og der har været dage, hvor biogassen har leveret så meget, at det er sendt i lager

Annonce:

Tyra-feltet åbner til vinter

- Winter is coming. EU er klar, skriver energianalytiker Giovanni Coi fra tænketanken Bruegel, der kalder situationen en succes. EU har tidligere importeret mere end 40 af gasforbruget fra Rusland, men for tiden er det under ti procent af gassen, der kommer Rusland.

Danmarks egen naturgasproduktion fra Nordsøen forventes at komme i fuld gang igen til vinter, og den dækker i forvejen hele det danske forbrug, så hvad siger du?