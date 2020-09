Danske Bank forstod ikke Petya: Smidt ud

- Hej. Hjælp.

- Jeg kom til Danmark i 2012.

- Jeg har hele tiden tjent penge og aldrig modtaget noget fra det offentlige.

- I 2017 startede jeg - sammen med min søster – en selvstændig virksomhed med wellness herunder fysio-og ergoterapi.

Så fik jeg nej til en erhvervskonto

- Siden jeg kom til Danmark har jeg været kunde i Danske Bank, men her i juni skrev Danske Bank så, at jeg ikke måtte benytte min konto i banken til erhvervsmæssige indtægter og udgifter.

- Jeg anmodede derfor Danske Bank om at få en erhvervs-konto.

- Dette blev nægtet mig, da banken mente, at jeg skønnede forkert over mine fremtidige indtægter. En i sig selv mærkelig begrundelse.

Men fint nok - bruger den kun til løn

Sådan indleder Petya fra Bulgarien et brev til nationen! om den i hendes – og en del andres - øjne urimelig måde danske banker – herunder Danske Bank – behandler kunder, der driver selvstændig virksomhed.

Som du måske kan huske fra artikler som :

Se også: Tatovør afvist med 144.000 kroner: Ikke noget for Nordea

og

Se også: Kan ikke få sine 40.000 kr: Mangler en bankkonto

kan det være svært eller nærmest umuligt at finde en bank – og det vil Petya gerne have fokus på.

Hendes brev, som Danske Bank svarer på nedenfor, fortsætter nemlig således:

- Jeg valgte så - fra juni måned - ikke at sætte selvstændig indkomst ind på min privatkonto. På kontoen har jeg udelukkende modtaget den til SKAT indberettede A-indkomst.

Alligevel opsiger de min konto

-Til trods for dette modtager jeg medio august fra Danske Bank et brev om at min privatkonto er opsagt og spærret pr. 4.11.2020, da man ikke forstår min brug af banken. -Banken nægter at oplyse, hvad det er den ikke forstår.

Se også: Ville hæve 300.000 kroner: Så ringede banken til politiet

Skal bankerne bestemme?

- Jeg har i tre andre banker forgæves forsøgt at få en privatkonto, så fra 4.11.2020 må jeg være indstillet på, at gemme mine penge under hovedpuden og betale alle mine udgifter kontant i det omfang, det er muligt.

- Er det lovgivernes ønske, at Danmark nu er blevet det digitaliserede samfund, hvor det er bankerne, der bestemmer, hvem der må få en bankkonto, skriver Petya, der heller ikke forstår, hvorfor man ikke kan klage over en afgørelse fra banken, skriver Petya og Danske Banks Mark Namensen svarer, at de ikke kan kommentere på den konkrete sag med:

Danske Bank: Vi skal forhindre kriminalitet

- Helt generelt kan vi sige, at vi i visse tilfælde kan være nødsaget til at opsige et kundeforhold.

- Det skyldes bl.a., at vi som bank er forpligtet til at kunne dokumentere over for myndighederne, at vi forstår, hvordan vores kunder bruger banken og til hvilke formål.

- Det er en vigtig del af vores fælles indsats for at hindre økonomisk kriminalitet, og en forpligtigelse, som alle banker skal leve op til, skriver Danske Bank, men hvad tænker du?