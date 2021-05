nationen ... 21. maj. 2021 kl. 23:46

Danske Spil om manglende gevinst: Svær sag

Danske Spil kalder det en svær sag og et 'nyt aspekt'. Mikkel kalder det snyd, for hans væddemål gik hjem, da e-sport opgøret mellem counterstrikeholdene Ninja In Pyjamas og Anonymo var spillet om