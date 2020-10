Danske Spil: Undskyld, Bjarne

Da Danske Spil 1. oktober indførte tvungen spil-id, kunne Bjarne for første gang i 50 år ikke hygge sig med at tippe. Han er nemlig ikke digital. Det beklager Danske Spil, der nu endelig har fundet en løsning

- Selvom mange af os er digitale i vores hverdag, skal vi huske, at der fortsat er en stor gruppe borgere, som ikke er.

- Flere af vores trofaste spillere gennem årtier kommer fra en generation, der ikke har taget den nye digitale verden til sig, men derimod har faste rutiner med deres ugentlige fysiske kupon, som de køber i den lokale kiosk.

Skulle tygge på den

Sådan lyder det fra Danske Spils topchef, Niels Erik Folmann, der nu kommer folk uden internet, smartphones og Nem-ID i møde. Som du måske husker fra artiklen Har tippet i 50 år: Bjarne raser over Danske Spil, blev det nemlig umuligt for folk uden spil-id at tippe og oddse fra 1. oktober.

Og da man skulle være internetbruger for at få sådan ét, så var flere der klagede til nationen!.

Men nu er det godt nyt, skriver Danske Spil i et dokument, der har fået titlen 'Undskyld Bjarne', og nedenfor kan du skridt for skridt se, hvordan folk uden net nu kan få sig et spil-id.

Sådan får du et spil-ID Kunden ringer til Kundecenter på 36 72 80 80. Kundecenter registrerer navn og adresse Kundecenter klargør et brev til kunden med vilkår, tilmeldingsblanket samt svarkuvert Brevet sendes med posten til kunden Kunden udfylder tilmeldingsblanketten og laver en kopi af sit billed-ID Kunden sender svarkuverten tilbage til Kundecenteret Kundecenteret tjekker om alle oplysninger er udfyldt korrekt. Kundecenteret opretter en konto til kunden Danske Spil sender et fysisk Spil-id til kunden med posten Kunden modtager ederefter et fysisk Spil ID g er klar til at spille ved forhandleren. Kilde: Danske Spil Vis mere Luk

Det skulle løses

Direktør Folmann beklager, at løsningen har taget lidt tid at få på plads:

- Vi har brugt de sidste 60 år på at effektivisere og digitalisere forretningen. Nu skal vi tilbage til et helt håndholdt system.

- Det er klart, at vi lige har skullet tygge på den udfordring. Men det skulle selvfølgelig løses. Og det har vi gjort nu.

Så nu kan alle få et spil-id

- Vi har simpelthen bevæget os tilbage i tiden, og det betyder, at alle vores spillere – også dem, der ikke er koblet op digitalt - nu også kan få et spil-id.

- Vi beklager, at det har taget lidt ekstra tid, men vi skulle være helt overbeviste om, at vi fandt en sikker og bæredygtig løsning, slutter Danske Spil-chefen, men hvad tænker du?