Dansker fængslet for anden gang: Hjælper migranter

Den nye græske regering har varslet en hård kurs over for de migranter, der kommer sejlende fra Tyrkiet. Og nu har de også fængslet en dansker, der hjælper migranterne - for anden gang.

- Jeg har været i Lesbos som frivillig læge.

- Jeg har brugt en masse tid i Team Humanitys Centre.

- Jeg har set, hvad Salam gør ved disse børn.

Skammeligt

- De elsker ham og respekterer ham.

- Han giver dem husly og sikkerhed - og jeg har ikke set noget, der ville få mig til at tvivle på hans arbejde!

- En skam at det skal være sådan her..

Fængslet og anklaget i 2016 - og frikendt i 2018

Sådan skriver Rasha O i en af de kommentarer, der er skrevet på hjælpearbejder Salam Saldeens Facebook-profil siden han blev fængslet i sidste uge - fordi han hjælper migranter på den græske ø Lesbos.

Salams side er lige nu overtaget af Helle B, der også arbejder for Team Humanity. Og hun har sendt en pressemeddelelse ud om fængslingen - og om den indsamling, hun lige nu har sat i gang for at samle penge ind til advokatbistand til den fængslede hjælpearbejder, der også blev anholdt tilbage i 2016 og anklaget og siden frikendt for menneskesmugling:

Vanvittigt

- Så er det sket igen!

- Salam Aldeen er blevet anholdt i Grækenland anklaget for at udgøre en 'offentlig trussel' fordi han arbejder med den humanitære nødsituation i Lesbos, hvor der i øjeblikket er 20,000 flygtninge.

- Salam Aldeen er blevet tilbageholdt og vil blive fængslet, indtil han er udvist fra Grækenland.

- At blive fængslet for at arbejde som nødhjælps-arbejder i et europæisk land er en af de mest vanvittige ting, jeg har hørt, skriver Helle B, og på Politikens Facebook-profil er der også stor opbakning til Salam:

Den sidste der fortjener at sidde fængslet

- Jeg håber det hele løser sig Salam.

- Du gør et fantastisk stykke arbejde for de stakkels mennesker i Moria lejren og er den sidste der fortjener at sidde i den celle.

- Flere af dig tak, skriver Ella A., og Carin D fortsætter således:

- Det er uhyggeligt, at en human indsats dømmes på den måde!

Se også: Vil låse nye asylsøgere inde: Et klart signal

Den græske regering meddelte for tre uger siden, at de ville stramme op over for asylsøgere, og bl.a. låse folk inde i lejre, indtil de enten får asyl - eller kan sendes hjem. Og at man vil styrke grænsekontrollen med ansættelse af 1.200 nye grænsevagter og indkøbe 10 hurtigtgående fartøjer til grænsebevogtning, men hvad tænker du?