Dansker-kaos: Bliv hjemme

Gert er taget til Polen for at hjælpe ukrainske flygtninge til Danmark - og han melder om kaos og blokerede veje. Problemet er åbenbart, at der er alt for mange private, der vil hjælpe.

- Vi står med en bus. Og alt koordination har indtil videre fejlet.

- Hvis du kender nogle ukrainske familier, der står her og skal/kan/vil med bussen mod Danmark (Fyn/Middelfart), så skriv.

- Gratis transport, gratis husly, værtsfamilier står klar.

- Vi vil hjælpe.

Private tror de gør en gerning

Sådan skriver Yvonne H. i et opslag på den meget populære Facebook-side 'Giv husly til ukrainske flygtninge' om den store bus, der lige nu holder i Krakow i Polen, for at hjælpe ukrainere på flugt til Danmark. For bussen - som er sponseret af busselskabet Europabus i Odense - skulle efter planen have kørt mod Danmark i aften, men nye polske regler for afhentning af flygtninge betyder, at de nok først kan få fyldt bussen op i løbet af i morgen.

Busser kan ikke komme frem

Og i en video på samme side, fortæller Gert - der også er i Polen med busser - at der faktisk er for mange danskere, der er nede for at hjælpe. Og at det hele er et kaos:

- Der er alt for mange private mennesker, der er kørt ned i deres biler fordi de tror de gør en god gerning.

- Det gør de altså ikke. De blokerer trafikken for de store busser der skal frem.

- Pt har vi busser, der står klar til at hente folk - men de kan ikke komme frem, siger Gert i videoen, hvor han også efterlyser at myndigheder i Danmark og Tyskland melder sig på banen.