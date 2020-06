Danskere søger ikke: 150 kr. i timen er lidt

- Lønnen er simpelthen for lav.

- Og vores ledige medlemmer fortæller, at de bliver tilbudt lige omkring mindstelønnen og har svært ved at komme over 150 kroner i timen.

- Så foretrækker de at komme ud og finde et arbejde hos en dansk arbejdsgiver, som tilbyder en ordentlig løn.

Se også: Vil have 600 mia af EU: Gider ikke arbejde

Som befolkningen ønsker

Sådan siger Frank Christiansen, a-kasseleder i 3F Sydsjælland, til Fagbladet 3F om de folk ,der lige nu er i gang med at bygge den nye storstrømsbro.

I det sydsjællandske og på Falster tjener en bygningsarbejder nemlig ifølge Fagbladet normalt 175 kroner i timen, men selv om brobygningen er betalt af skattekroner, så er det typisk italienere, rumænere og portugisere, der bygger - til en løn der ligger et sted mellem 128 kr til 140 kr i timen.



- Tjaaa... det er lige efter bogen!

- Det er som et flertal af befolkningen ønsker, skriver Peter S i en kommentar til sagen på 3F Fagbladets Facebook-profil - en kommentar som ingen har reageret på, mens Thorkild P har fået 10 likes for dette forslag:

To fluer med danske hænder

- Havde man nu ladet arbejdet bliver på danske hænder - og med dansk arbejdskraft, så havde man slået to fluer med et smæk.

- Undgået social dumping og holdt opsvinget i gang i dk, skriver Thorkild P, men hvad synes du?

Se også: 120 kr i timen: Men ingen ville sælge pølser sammen med Maja