Datter græder: Straf min far – men giv ham fodlænke

nationen! har modtaget et brev fra S, der er datter til M, der lige nu afsoner fire år for økonomisk kriminalitet. Hun forstår nemlig ikke, at man kan sætte en mand med Parkinson og demens bag tremmer.

- Jeg skriver dette indlæg med tårer i øjnene i håb om at nogle kan hjælpe.

- Jeg er datter til verdens kærligste far, som lige nu sidder i fængsel og skal afsone sin dom i 4 år.

- Han er 65, far til 5 børn og bedstefar til 10 børnebørn, og han har siddet inde i 7 måneder nu og hans tilstand har forværret sig gevaldigt.

Dosis fordoblet siden han kom ind

- Det ses meget tydeligt ved hans medicin liste som er blevet fordoblet.

Screenshot fra journalen

- Nu er det ikke kun hans parkinsons medicin (som i øvrigt er blevet fordoblet i dosis bare på knap 7 måneder) han skal huske, men det er medicin mod depression og medicin mod insomia (søvnmangel,) som på en eller anden måde interreagerer med hinanden og kan give uønsket bivirkninger.

Ikke tremmer - men fodlænke

Sådan indleder S et brev – et nødråb – om den situation hendes far er havnet i. S er helt med på, at faren som har fået fire år for økonimisk kriminalitet ikke skal slippe for straf – men hun mener, at han er så syg, at det burde være muligt at give ham mulighed for at slippe for fængslet.

Hendes brev – som du gerne må dele få f.eks. facebook – fortsætter derfor således:

- Han er blevet et helt andet menneske, og oplever mareridt, hallucinationer, og hans krop kan finde på at gå i dvale, hvor han mister evnen til at snakke.

- Han er simpelthen kommet i en tilstand hvor han ikke kan klare sig alene.

Myndighederne har ikke forstand på hans sygdom

- Men det ser ud til at ingen fra myndighederne har forstand på sygdommen og dens udvikling!

- Jeg skriver dette indlæg med håb på at sagen får opmærksomhed og at kriminalforsogen kan gennemgå sagen igen.

- Vi som familie har ikke lyst til at miste vores kære far, eller at hans sygdomstilstand forværres så hurtigt at vores børn ikke kan nå at lege med deres bedstefar.

Og han er ikke i stand til at sidde i fængsel

- Vi er indforstået med at man skal afsone ens dom og straffes for kriminelle handlinger, men vores kære far er ikke i stand til at sidde i et fængsel.

- Vi som familie ønsker at min far kan få lov at have fodlænke på og trives i trygge rammer hos os.

- Og vi tager gerne imod alt form for råd og hjælp, skriver datteren, men hvad mener du?

Hvis du har et godt råd til familien, må du meget gerne maile på denne mail.