Datter må maile for syg far: Yousee lover og lover

I to uger har 83-årige Erik haft nedbrud på mailkontoen. Og det er skidt, når man har lungefibrose og gerne vil være sikker på, at kunne læse breve fra lægen og sygehuse.

- Hej.

- Min far Erik har bedt mig sende en mail til nationen! I har talt sammen på tlf.

- Han – og andre af yousee`s kunder – har ikke haft adgang til deres mail siden 17/3.

- Og de har kontaktet Yousee utallige gange, og de lover hver gang at udbedre fejlen i løbet af 48 timer.

- Men intet sker.

Har fået at vide at andre også har problemer

Sådan indleder Charlotte P et brev til nationen! – et brev hun har skrevet på vegne af faderen Erik, der har siddet uden mailadgang i andelsrækkehuset i Tørring i 2 uger.

Erik er 83 år og har lungefibrose (har næsten ingen luft) og er derfor meget lidt mobil. Han bruger mail til at kommunikere med – bla. med sygehusene og læger - og er derfor ikke tryg ved situationen.

Brevet – som datteren altså har skrevet og sendt på hans vegne – fortsætter nenlig således. Nedenfor kan du læse hvad yousee siger om situationen:

- De bor i en andelsboligforening( rækkehuse), og der er flere beboere der ikke kan bruge deres mail.

- Og yousee har da også oplyst, at min far ikke en den eneste, der har problemet.

Og han betalte for en IT-mand - det hjalp ikke

- Min far har endda haft betalt en it-mand, som også har prøvet at komme igen til Yousee for at få information om nedbruddet.

- Uden held. Nu prøver vi så nationen!, lyder det fra datteren, og det var faktisk godt at hun prøvede, ihvertfald har yousee sendt dette svar onsdag eftermiddag:

- Vi skal beklage, at vores kunde gennem et par uger har haft problemer med at få adgang til sin mail.

- Vi har været i dialog med kunden, som nu igen har adgang til sin mailkonto.

- Problemerne med adgang til mailkonto skyldes, at vi ad flere omgange har været nødt til at blokere mailen af sikkerhedsmæssige årsager.

- Det kræver herefter, at mailkontoen skal sættes lidt anderledes op.

Yousee: Flere årsager til at vi blokerer

- Der er ikke sket noget sikkerhedsbrud i forhold til kundens mailkonto, så blokeringen har udelukkende været præventiv, skriver yousee, der benytter lejligheden til at komme med disse informationer til kunder med mail-problemer:

- Der kan være flere årsager til, at vi er nødt til at blokere kunders mailkonto, men de bliver efterfølgende automatisk genåbnet.

- Vi har oprettet en hjælpeside, hvor vores kunder kan få mere information om, hvad de skal gøre.

Skift kode

- Generelt anbefaler vi vores kunder, at man skifter sine adgangskode ofte og sørger for, at ens enhed er beskyttet mod virus.