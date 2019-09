Datter reddet fra gruppe-gramsere: Far er taknemmelig

- Vi vil gerne tale med dem, fordi de er vidner til episoden og kan kaste lys over hændelsesforløbet.

Sådan siger Martin Rolighed fra politiet i Aalborg i dag til Nordjyske.dk om to 'danske' drenge, der lørdag morgen ved 5-tiden kom en 21-årig kvinde til undsætning.

Hvis I læser dette så kontakt mig

En gruppe yngre mænd - som kvindens far på Facebook beskriver som 'meget sorte' var nemlig i gang med at forulempe og befamle kvinden, og det syntes de to 'danske' drenge ikke var i orden, så de blandede dig, og fik efter en grovere ordveksling gramse-gruppen til at fordufte.

Og det er ikke kun politiet i Aalborg, der gene vil i kontakt med de to redningsdrenge. Kvindens far er også interesseret i at sige tak:

- Min datter fik desværre ikke de danske drenges navne og numre, men hvis I læser dette må I meget gerne kontakte mig!



I er særlige - jeg er taknemmelig

- I skal vide jeg er meget taknemmelig for det I gjorde, - og I kan være stolte af Jer selv.

- At I ikke er en del af dem der bare går videre..

- Det gør at I er ganske særlige i forhold til flertallet i dag, skriver faren i et Facebook-opslag, der har fået mere end 2000 kommentarer og er blevet delt endnu flere gange.



