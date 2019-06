DBUs fejl: Niclas gav 2000 kr for at blive fodbolddommer

Niclas undrer sig over, at det er gratis at uddanne sig til håndbolddommer, mens det koster 2000 kr. hvis man vil være fodbolddommer. DBU har ikke lyst til at deltage i debatten, men Niclas håber på en god debat.

- Hej.

- Jeg har en lille ting. Ikke noget stort. Men noget der måske kan få en debat igang,

- Vi mangler fodbolddommere i Danmark.

Samme bog som altid

- Om 5-10 år mangler vi flere hundrede, måske endda 1000 dommere.

- Og det koster 2000 Kroner at blive fodbold-dommer, men i håndbold koster det 0 kr..

- DBU har fastsat denne pris, som har været den samme de sidste 10 år og de nægter at røre ved den.

- Selvom det er det samme materiale, papirer og lov bog, som det altid har været..

DBU har fejlet

Sådan indleder Niclas, der selv har betalt de cirka 2000 kr., det koster at få et dommerkort, et brev til nationen! om netop prisen på et dommerkort. nationen! har i dag fra Dansk Håndboldforbund fået bekræftet, at de har gjort uddannelsen gratis, mens DBU har svaret, at de takker nej til at svare. Niclas - som håber på en god debat - fortsætter sit brev således:

- Det siges, at det er UEFA, der har bestemt, at DBU skal varetage opgaven omkring dommerne i Danmark, men DBU har fejlet.

Overskriften kan være: Danmarks dommere strejker

- Jeg har forslået DFU(Dansk Fodbolddommer Union), at vi skal strejke for at få vores vilje igennem og give dommeruddanelsen gratis. Eller lægge det ud i de enkelte dommerklubber.

- Jeg tænker en overskrift ku være Danmarks dommere går i strejke...

- Det vil gi' et pres på DBU og DFU og gøre sådan, vi ikke skal aflyse 20% af kampene om 10 år. slutter Niclas, der lige gør opmærksom på, at de tal han har brugt i sit brev er cirka-tal (han har ikke de rigtige).

De rigtige tal har DBU sikkert liggende, men da nationen! spørger om unionen har problemer med at skaffe folk til dommeruddannelsen, og om de tror at prisen betyder noget, så lyder svaret fra Jakob Høyer, kommunikationschef, helt kort:

- Tak for mail. Vi takker nej på denne. Go sommer.