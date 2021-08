De andre må: Mor vil stikkes 3. gang

Annette arbejder som handicaphjælper og fik sin første covid-19 vaccine i marts. Det var den fra Astra. Stik nummer to var med Pfizer i maj, så nu har hun et problem.

- Hej

- Jeg er en af de 150.000 personer der er kryds vaccineret og søger svar på, hvornår vi kan blive tilbudt 3 vaccine

- Jeg står personligt i den situation, at jeg er gift med en engelsk statsborger, og vi kunne rigtig gerne tænke os at besøge hans familie.

- Vi har ikke set dem fysisk siden december 19!!

Vi kan rejse - men jeg skal i karantæne

Sådan indleder Annette R et brev til nationen! om at have fået stik med én slags covid19-vaccine – og stik nummer to med en anden slags covid-19 vaccine. Annette er ikke den første krydsvaccinerede dansker, der har kontaktet nationen! om situationen. De fleste vil gerne have et tredje stik, så de er vaccineret med samme vaccine to gange, men Annettes situation er lidt anderledes. Hendes brev – som hun håber du vil dele til alle, der interesserer sig for vacciner – fortsætter nemlig således:

Så hvis jeg kan få det 3. stik....

- Pt kan vi godt rejse til England, men da jeg er kryds-vaccineret betyder det, at jeg i England IKKE betegnes som værende færdigvaccineret

- Jeg skal dermed i karantæne, ved ankomst til England.

- Det er ikke de danske myndigheders skyld, men hvis nu jeg kunne få det 3 stik, kunne jeg rejse frit derover,med resten af min familie.

Der er jo masser af vaccine

- Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange der er fanget i denne situation, men har da set et par stykker, der heller ikke kan rejse til deres familier.

- Min personlige mening.. lad os der gerne vil have 3. vaccine får det.

- Vi har knoklet under denne pandemi. Vi har været de første til, at lade os vaccinere, skriver Annette, der mener, at der er rigeligt med ledige tider i f.eks. region Midtjylland, og at hun - når nu f.ex. de unge kan booke tid fra dag til dag og ændre dem under problemer – burde kunne få en lille dose Pzifer.