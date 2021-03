De gør grin med min syge kone

- Min kone Birgith er 80 år og sengeliggende. Hun modtager hjemmepleje 5 gange om dagen.

- Hun blev inviteret til vaccine for 10 dage siden.

- Men.

Afventer vaccine der kan transporteres

- Man påstår at vanskelige opbevarings- og transport forhold pga krav om lave temperaturer gør, at det ikke er muligt at vaccinere disse mennesker i hjemmet. rigtigt

- Og at man derfor afventer leverance af vacciner der kan tåle at blive transporteret hjem til dem.

Sådan indleder Michael B. et brev til nationen! om den i hans øjne dårlige måde myndighederne har planlagt vaccineringen af danskerne. Michael er ikke den eneste, der har kontaktet nationen! om svage, sengeliggende og svært-transportbare borgere, der ikke kan få vacciner i hjemmet, men Michael har lært om tøris, da han var lille og derfor undersøgt sagen ret så grundigt. Han mener nemlig at de svar, der bliver givet er fejlagtige.

Hans brev – som Sundhedsstyrelsen har læst grundigt og kommenterer i detaljer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Og den vare kan de ikke levere

- De kan bare ikke levere varen siger de, når det drejer sig om sengeliggende personer i eget hjem.

- Men hvis man slår op på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside Covid-19 vaccine Pfizer-BioNTech (ssi.dk) og kigger under transport og opbevaring kan man se, at det ikke er raketvidenskab der er tale om.

- Generelt skal de opbevares ved minus 60 til minus 80 gr C. Optøet kan de opbevares i 6 timer ved køleskabstemperaturer.

- Hvis I har set Den Store Bagedyst sker det at noget skal fryses meget hurtigt. Det sker i kølekasser der ryger når de åbnes, nemlig tøris . Det er minus 78,5 gr C.

En kølekasse med tøris koster 200 kr

- En kølekasse med 9 kg tøris koster i almindelig handel ca. 200 kr.

- Så hvad er egentlig problemet? (se Sundhedsstyrelsens kommentar 1. nedenfor)

- Alle råber om vigtigheden af at vaccinere sårbare personer men når det kommer til stykket har man ikke tænkt hele problemet igennem og fundet løsninger. (se Sundhedsstyrelsens kommentar 2. nedenfor)

- Alle myndigheder fra den lokale hjemmepleje til Statens SerumInstitut peger mod Sundhedsstyrelsen.

- Hvorfor har Sundhedsstyrelsen ikke planlagt at vaccinere sengeliggende personer i hjemmet? (se Sundhedsstyrelsens kommentar 3. nedenfor)

- De har haft mere end ½ år til det (se Sundhedsstyrelsens kommentar nr 4 nedenfor), skriver Michael og Sundhedsstyrelsen har, som det fremgår, svaret meget grundigt på hans brev og anklager.

Vi har en plan - men vi har for få vacciner

Først vil enhedschef Steen Dalsgård Jespersen gerne svare generelt:

- Sundhedsstyrelsen har naturligvis en plan.

- Vaccinerne bliver rullet ud gradvist, i takt med at vi får vaccinerne.

- Desværre får vi ikke nær det antal vacciner, som vi kunne ønske, og det betyder desværre, at der er en del sårbare, der endnu ikke er vaccineret, og må vente lidt endnu.

Og vi kan snart komme hjem til folk

- Heldigvis er vi ved at være nået langt i grupperne 1,2, 3 4 og 5 – og Sundhedsstyrelsen er i disse dage ved at lægge sidse hånd på en plan for, hvordan vi kan tilrettelægge et tilbud om vaccination i og tæt på borgernes hjem ved hjælp af udekørende funktioner.

Og så vil Sundhedsstyrelsen, som angivet ovenfor, gerne svare detaljeret på de ting de mener Michael har misforstået:

Kommentar 1

Der er flere udfordringer end kravet til lav temperatur, fordi hætteglassene med Pfizers og Modernas vacciner indeholder mere end én dosis, der ifølge producenternes dokumentation, som ligger til grund for EMA’s godkendelser, og vaccinerne er så skrøbelige, at de ikke kan tåle bump på vejen eller gang på trappen, når de først er klargjort – altså når den første dosis er blevet trukket op.

Kommentar 2:

Det passer ikke; der er opnået en meget stor beskyttelse i befolkningen trods de få vaccinedoser, DK har haft til rådighed. Faktisk er DK førende blandt lande med sammenlignelige vaccinemængder. Andre lande kontakter hver uge myndighederne for at lære af, hvordan vi har opnået denne succes.

Kommentar 3:

DK modtager ikke vacciner fra Pfizer og Moderna, hvor dokumentationen fra EMS’s godkendelser viser, at de kan bruges til hjemmevaccination. Hvis man vælger alligevel at gøre det, kan det være, at vaccinen er ødelagt og derfor ikke virker, men går til spilde. SST, LMST og SSI følger hele tiden med i, om dokumentationsgrundlaget fra EMA bliver ændret, så Pfizers og Modernas vacciner kan bruges til hjemmevaccination. Desuden ER vi i gang med at planlægge, hvordan en anden vaccine kan anvendes til vaccination hjemme eller tæt på hjemmet.

Kommentar 4:

Vaccinernes specifikationer har ikke været kendte i et halvt år. De kendes først med EMA’s godkendelse af den enkelte vaccine. Derfor er der ikke en lang tidshorisont, men snarere i retning af nogle dage afhængigt af, hvor hurtigt en producent sender den første leverance efter EMAS’s godkendelse.

Uanset hvad, har SST ikke indflydelse på, hvem en vaccine godkendes til brug til.