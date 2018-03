'De gule' kylet ud af skole: Ville snakke og dele bolsjer ud

To medarbejdere fra den kristelige fagforening Krifa fik at vide, at de ikke måtte tale med eleverne på Sosu-skolen i Odense. Og at forbuddet også gælder skolerne i Svendborg og Middelfart

- Det er ingen fagforening, men en FAGFORRETNING.

Sådan skriver Ole K i en af de 19 kommentarer, der er skrevet på fyens.dk om at to medarbejdere fra Krifa for en uge siden blev bedt om at forlade Social- og Sundhedsskolen (SOSU) i Odense.

Helt i orden at de ikke kommer til orde

De to ville dele bolsjer og merchandise ud til eleverne, samtidig med at fortælle om Krifas arbejde, men skolen smed dem ud - og senere fik Krifas' hovedkontor besked på, at de fremover heller ikke må vise sig på skolens områder i Svendborg og Middelfart.

Og Ole - der pt har fået 24 likes for sin 'FagForretnings-kommentar' - er langtfra den eneste, der synes at skolen handlede korrekt:

- Det er helt i orden, at de ikke kommer til orde. De har ingen indflydelse nogen steder.

Fair nok at der sat udenfor

- De er ikke medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. Ingen indflydelse på diverse overenskomster. De stikker folk blår i øjnen.. Så fair nok, at de er sat udenfor, skriver Hanne R, og i en net-afstemning på Fyens.dk er der pt cirka 60 procent, der støtter et Krifa-forbud på Sosu-skolerne.

- Troede, at vi frit kunne vælge, hvilken forening vi vil være medlem af her i DK.

- Men sådan er det tilsyneladende ikke, skriver Hanne R, der altså tilhører det cirka 40 procent af de Fyenske læsere, der synes at Krifa skal have mulighed for at indtage et par kvadratmeter kantine og dele information og gaver ud, og det er Søren Fibiger Olesen - Krifas formand - helt enig i:

Det er dybest set et demokratisk problem

- Problemet er, at de unge på skolerne ikke får et fuldstændigt billede af, hvad arbejdsmarkedet er, og hvilke tilbud, der er.

- De får en meget ensidig orientering om arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets parter, i og med at det kun er overenskomstbærende fagforeninger, der må være på stedet. Det er dybest set et demokratisk problem, siger formanden.

Afvisningen skal nu behandles på et bestyrelsesmøde, men hvad tænker du?

Skal Krifa have lov til at stille et bord op i kantinen på Sosu-skolerne i et par timer et par gange om året?