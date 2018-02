De har prøvet en dansk kone: Flere gifter sig med thailandske kvinder

- Det er vel ikke så svært at forstå.

- Størstedelen af danske kvinder er super super ego centrerede væsner der lever på en lyserød fantasisky - uden nogen form for realitetssans....

- Mange af dem bliver så kunstigt befrugtet og alenemødre, fordi der ikke er nogen mænd, der gider at have noget med 'de frygtelige kvinder'. at gøre.

- Det er nok bare endnu en konsekvens af 'velfærdssamfundet'!

Mange mænd siger at danske kvinder krævende

Sådan skriver Michael S i en Facebook-kommentar hos DR Nyheder om den stigning i antallet af danske mænd, der gifter sig med en kvinde fra Thailand, Danmarks Statistik nu dokumenterer. I sidste kvartal af 2017 kom 105 kvinder til Danmark fra Thailand for at sige ja til en dansk mand. I 2016 var det tilsvarende antal 56 kvinder i samme kvartal. Og Michael er ikke den eneste, der peger på at danske kvinder er for krævende:

- Thai piger er meget kærlige og feminisme er en del af deres personlighed.

- Jeg har rejst i Thailand og set med egne øjne hvordan de behandler deres mænd og andre.... J

- Jeg har hørt mange mænd fra Europa og USA sige, at danske kvinder er meget maskuline, krævende og autoritære. Det forklarer den tendens som vi ser nu.

En thaimand der rydder op, laver mad og masserer

- Tusindvis af danske mænd fravælger danske kvinder og gifter sig med Thai, Ukrainske og andre øst europæiske kvinder. Trist, skriver Elie K og Amalie S kommenterer udviklingen således:

- Kan jeg få en thai mand, evt?

- Jeg vil så gerne ha en sød kæreste, der laver virkelig god mad, masserer mine ømme skulderblade, rydder op løbende, når han laver mad, stiller tallerkener på min måde i opvaskeren, vasker sort med sort og farve med farve, støvsuger, henter mit barn fra SfO og som aldrig sender over tyve sms'er når jeg er ude EN fucking gang om ugen på min bodega i Valby, med alle mine veninder.

- Han skal heller ikke være allergisk overfor min kat. Det var bare det jeg ville sige. Farvel, skriver Elie.

Nogle af dem har været gift med danske kvinder

Til DR forklarer Sine Plambech, migrationsforsker ved DIIS, at der er flere grunde til stigningen:

- Nogle af dem, jeg har mødt er mænd, der har været gift med danske kvinder, eller mænd der er kommet sent i gang med kærlighedslivet, siger Sine Plambech, men hvad siger du?

Hvorfor tror du, at flere mænd vælger at gifte sig med en kvinde fra Thailand?