De knalder: Hvad rager det os?

- Hejsa.

- I går kørte jeg med tog og overhørte et ægtepar i 50’erne tale om sagen med Troels, som ikke kan få sin kæreste på besøg i Danmark, fordi hun er fra Mali osv.

- Jeg ku ikke lade være med at læse historien bagefter.

- Ægteparret var tydeligvis forargede - især kvinden - fordi Troels er meget ældre end kæresten fra Mali.

- Manden i toget bare nikkede og sagde ja på de tidspunkter, som han vidste konen forventede af ham.

For syvende gang: Må kun i Afrika



Forstår sådan set godt folk er skeptiske

Sådan indleder Søren L et brev til nationen! om de danske udlændinge- og visumregler, der betyder at danskere, der er kæreste med en statsborger i f.ex Mali i Afrika, som udgangspunkt IKKE må invitere kæresten til Danmark. Ganske mange er enige med Steen. Af de 24187 læsere, der har svaret på spørgsmålet om Mariam skal have lov til at komme til Danmark og besøge Troels, svarer 42 procent 'ja, men kun i 90 dage' - og 32 procent svarer ja, og hun må gerne blive her.

Men det er alligevel underligt

Og Søren synes, der burde komme mere fokus på, hvorfor staten skal bestemme om to voksne mennesker må besøge hinanden. Hans brev - som Troels har set og 'godkendt' - fortsætter nemlig således:



- Nå - men jeg læste historien og tænkte også…. Ja, her er en ældre dansk mand, som har mødt en køn ung kvinde under sit arbejde i Afrika.

- Han er forelsket - og hun er glad for at have fundet en mand, som har råd til at forkæle hende - og måske få hende til Europa til en bedre fremtid.



- Jeg forstår sådan set godt, at myndighederne er skeptiske, men så slog det mig alligevel: Er det ikke underligt, at andre skal bestemme, hvordan folk hver især bliver lykkelige?

Og hvorfor er vi nået til det punkt?

- Hvorfor er det, at vi er nået til et punkt, hvor vi skal være så super forstående, overbærende og skal acceptere alle mulige konstellationer…. par med bøsser, par med lesbiske, parforhold hvor konen bor med to mænd i åbent forhold, regnbuefamilier osv.



- ALT er 'ok og normalt' og må ikke kritiseres….. altså lige bortset fra forhold, hvor en mand finder en yngre model. Lige DET er forargeligt! Når en kvinde finder en ung fyr, så er det spændende og “godt gået” - mens det modsatte er noget svineri.

- Det virker som om, at lige der har kvinder opbygget et fælles værn for at forsvare sig imod yngre kvinders mulighed for at stjæle deres mænd… er det ikke det, det handler om?

Ingen holder med Troels - han har ikke en chance

- Officielt er der ingen, som holder med Troels - for kvinderne ( som også er i flertal hos sagsbehandlerne hos Udlændingestyrelsen ) forbander ham, og vi mænd skal ikke nyde noget af at forsvare ham.

- Er det ikke generelt sådan, det er ???

- Jeg synes, det er lidt sjovt at tænke på - men får lidt ondt af ham Troels. Han har ikke en chance!

- Men. Kærlighed er vel kærlighed…. og noget som ingen andre end de to voksne mennesker skal bedømme eller vurdere eller bestemme, skriver Steen, men hvad tænker du?