De knokler med corona: Stor tak til læger og sosu'er

Corona påvirker nu de fleste danskere i større eller mindre grad. Og dem der arbejder i sundhedssektoren fortjener et klap på skulderen, mener mange læsere.

- Og vi takker læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, bioanalytiker, social og sundhedshjælper og hvem der ellers knokler for at få vores sundhedsvæsen til at kunne håndtere en evt. epidemi.



- Stor tak til jer.

Populært at sige tak

Sådan skriver Gitte W i en af de hundredevis af kommentarer, der er skrevet om corona på Ekstrabladets Facebook-profil. Det helt særlige ved Gittes er at den ikke kritiserer nogen - og at den foreløbig har fået mere 85 likes og hjerter.



Den varme tak til sundhedspersonalet falder sammen med en melding fra regeringen om, at det kan blive nødvendigt at 'aktivere pensioneret personale og studerende til coronakampen'. Og på Fagbladet Sygeplejerskes Facebook-side, efterlyser man beretninger fra coronakampens frontlinje:

- Jeg samler data på antal værnemidler, skriver sygeplejerske Louise S således, men hvad siger du?