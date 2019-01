De pisser på mig: Aksel har betalt 13.000 - ny lejer slipper med 10.000

Aksel føler sig godt og grundigt snydt, for han skulle lægge 13.000 pr måned, da han underskrev en lejekontakt. Men den nye lejer slipper 3000 billigere. Derfor vil have 90.000 kr retur.

- Hej. Tak fordi du tog tid til at tale med mig.

- Staten overtog min gård den 1/6-2016, hvor de tvang mig til at betale 13.000 kr. pr måned i husleje....de sagde, at det var markedsprisen.

Min handicappede søn var meget berørt

- Jeg blev nødt til at sige ja til den leje på grund af min søn, som er handicappet. Han var rigtig meget berørt over at skulle væk fra sin fødehjem.

- Jeg har 2 lejekontrakter. En på huset 6000,kr og en på lageret på 7000,00 kr.

Sådan indleder Aksel en mail til nationen! om den i hans øjne elendige behandling han har fået af staten, der via Vejdirektoratet overtog hans gård for snart tre år siden. For én ting er, at staten ikke ville betale den pris, som Aksels mægler mente han skulle have for gården. Nej, det værste i Aksels øjne er, at han er flyttet, bla. fordi det er for dyrt at bo der - og at den nye lejer skal betale mindre leje.

Nu er jeg flyttet og nu er det blevet 3000 kr billigere

- Jeg er så fraflyttet gården den 31/12-2018 - bl.a pga af prisen - og ser nu så på boligportal, at min gård nu kan lejes til 9975,00 kr pr måned.?????

- Nu føler jeg mig rigtig godt udnyttet og pisset på af Vejdirektoratet, som har ejendommen.

- Det er 30 måneder, hvor jeg har betalt 3000,00 kr pr måned mere end den nye lejer skal betale = 90000,00 kr.

De penge vil jeg have tilbage

- De penge vil jeg gerne have tilbage, skriver Aksel, men Vejdirektoratet giver sig ikke bare sådan:

- Hvis lejeren mener, at han har krav på tilbagebetaling, er han velkommen til at benytte sig af de almindelige muligheder for at få prøvet lejefastsættelsen.

- Lejer har mulighed for at indbringe sagen for Huslejenævnet i den pågældende kommune for så vidt angår boliglejemålet. Sagen skal være indbragt inden et år efter fraflytning.

- Med hensyn til erhvervslejemålet, så skal sag om huslejens størrelse anlægges hos boligretten.

Lejen var aftalt med lejer

- Her er dog en forklaring på hele sagen – herunder udviklingen i lejeprisen:

- Ejendommen på Sanddalsvej 8 (tidligere Torøgelgårdsvej 3) blev efter ejers ønske totaleksproprieret i februar 2016 til overtagelse pr. 1. juni 2016 i forbindelse med Fjordforbindelsen Frederikssund.

- I forbindelse med ekspropriationsforretningen blev det aftalt, at der ekstraordinært kunne indgås en treårig lejeaftale for ejendommen.

- Ejer havde rådgiver med på ekspropriationsdagen, og det blev her aftalt, hvad lejen skulle være, og at den skulle fordeles på to kontrakter for hhv. boligen og erhvervsdelen, hvor ejer havde tømrervirksomhed.

Nu er lejer flyttet - og vi skal leje ud i 1,5 år

- Lejer er nu fraflyttet, og vi skal fra Vejdirektoratets side genudleje ejendommen.

- På grund af vejprojektets forventelige afslutning ultimo 2019, hvorefter ejendommen skal sælges, kan vi kun genudleje for en kort periode (1,5 år), og det afspejler sig i lejeprisen.

- Det er vores erfaring, at det er svært at få en højere leje hjem for så kort en periode, da det er en væsentlig faktor for lejerne, hvis de skal beregne flytning inden for en kort periode. Ligeledes er det ikke realistisk at finde en lejer, der også vil drive virksomhed fra ejendommen.

Det er ændrede vilkår

- I forbindelse med lejefastsættelse i 2016 blev der taget udgangspunkt i de daværende forhold, dvs. lejers behov for at leje boligen samt drive erhverv fra ejendommen og med mulighed for en treårig lejeperiode.

- Der er nu tale om ændrede vilkår for lejemålet.

- Det vil være vanskeligt at finde en lejer, der ønsker både bolig og erhverv for så kort en lejeperiode, så det er nu et boliglejemål, der tilbydes. Lejen er derfor fastsat efter dette, skriver Vejdirektoratet, men hvad tænker du?

