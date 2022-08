De tog kun mit DNA

- Hej.

- Tirsdag d. 09 august - om formiddagen - trænede jeg som sædvanlig i Fitness World.

- Imens jeg træner med en del andre medlemmer, er der desværre en person, som laver indbrud i skabene i herrernes omklædningsrum.

Mit skabt var brudt op

- Et andet medlem opdager det, informerer personalet som tilkalder politiet.

- Jeg opdager det først, da jeg er færdig med min træning. Der havde også været indbrud i mit skab i omklædningsrummet og bunden på min taske er vendt i vejret og jeg har bl.a. mistet min pung med dankort, nemid osv.

Sådan indleder Michael A. er brev til nationen! om at blive udsat for indbrud/tyveri – og derefter blive udsat for en i hans øjne meget nedværdigende behandling af de politifolk, der var tilkaldt. For politiet beder nemlig Michael om en DNA-prøve – og fortæller ham, at han er mistænkt. Betjenten siger, at de også har bedt om en italiensk statsborgers dna, men Michael føler at han bliver mistænkt, fordi han har mørk hud. Hans brev – som nationen! har bedt Københavns Politi om at kommentere – fortsætter derfor således:

Hvorfor var kun mit DNA?

- Det italienske medlem får tilladelse til at forlade fitness centret for at lede efter sine ting – og afleverer aldrig sin dna.

- Jeg er selv en ghanesisk mand, som naturligvis er mørk i huden og snakker dansk med lidt accent.

- Jeg har boet her i Danmark i 9 år og lever mit liv her med arbejde og familie, og forstår ikke, hvorfor det kun var mig af de medlemmer, som var tilstede der fik taget dna prøve.

- Jeg føler mig meget krænket og uretfærdig behandlet – og jeg ønsker at det danske samfund skal vide og få bevidsthed om det danske politis færden i forhold til en borger med farve.

Man skal ikke dømmes på forhånd

- Jeg er ked af at opleve dette i Danmark og havde aldrig troet eller forventet at opleve utryghedsskabende adfærd fra det danske politi.

- I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme og ønsker ikke mit barn eller andre med farve skal ’dømmes’ på forhånd p.g.a deres hudfarve, skriver Michael og nationen! har spurgt Københavsn Politi om de kan bekræfte, at de var tilkaldt til Fitness World i København SV d. 9. august om fomiddagen – og hvad de siger til, at de valgte kun at tage DNA af et medlem med mørk hud. Politiet har sendt dette svar:

Vi beklager: Michael er og var IKKE mistænkt

- Michael har på intet tidspunkt været mistænkt i sagen, og vi kan kun beklage, hvis han har fået det indtryk.

- Som en del af efterforskningen er der taget dna-skrab fra hans hængelås til skabet i omklædningsrummet.

Og de andre var gået

- I den forbindelse er han blevet bedt om at afgive en såkaldt referenceprøve, så vi kan udelade hans dna i forsøget på at isolere gerningsmandens dna.

- Da der blev taget en beslutning om at tage dna-skrab, havde de fleste andre forurettede forladt centeret, efter at de var blevet afhørt.

- Efterforskningen af sagen fortsætter, skriver Københavns Politi