De unge gad ikke bruge skraldespanden

- Det ser ikke pænt ud at efterlade et sted sådan.

- Uopdragent er det, noget så skrækkeligt.

Det vil gøre en forskel

Sådan skriver Anne M. i en Facebook-kommentar til billeder af efterladenskaber på Aabenraa Havn - efterladenskaber som forleden fik kommunens SSP-mand til at bede de ansvarlige unge menneske - og deres forældre - om at rydde op.

- Helt enig - ryd dog op, når nu skraldespanden er der, skriver Linda A., og SSP-manden opfordrer nu de unge til at rydde op - evt. sammen med deres forældre:



- Kære unge mennesker.

- Hvor er det da en dejlig tid, hvor I har skoleafslutning og studenteruge.

- Det ses tydeligt, at ugen er startet godt.

Tror de unge bliver flove nu

- Måske du eller dine forældre kan finde tid til at hjælpe de flittige medarbejdere på stranden med oprydningen, inden du går hjem.

- Det vil gøre en forskel, skriver SSP-manden, og Rikke K. tror, det virker:

- Mon ikke et par unge mennesker sidder med småblussende kinder og tænker: 'Det kan vi sgu gøre bedre næste gang' ...

- Det tror jeg, skriver Rikke.

Restaurant Under Sejler, der også holder til ved vandet i Aabenraa, lider også under de unges hærgen - natten til torsdag havde nogle f.eks. lavet bål af to stole.

Politiet reagerer ikke

- Jeg synes, det bliver vildere og vildere, og jeg savner, at politiet gør noget, men de reagerer ikke engang på vores opkald.

- Jeg savner også, at forældrene tager noget ansvar for deres og andres børn, som de gjorde, da jeg var ung og festede hernede. Men dem ser vi slet ikke.

- Og de unge har ingen respekt. Hver dag stiller de op med store soundboxes og spiller høj musik, siger restaurantchef Max til jv.dk, men hvad siger du?