De vil ikke i krig: Zelenskyj raser

- Alle de unge i Rusland og i Ukraine burde nægte at gå i krig.

- De kæmper på grund af geostrategiske årsager, som jo vil blive løst ved et forhandlingsbord.

- I mellemtiden dræber de hinanden.

Fritagelser er tidoblet

Sådan skriver Francisco V. i en af de kommentarer, der er skrevet på CNNs Facebook-profil om det store rekruteringsproblem det ukrainske militær har. Alle mænd mellem 18 og 60 skal nemlig stå til rådighed for styrkerne, men mange betaler fra 20.000-100.000 til rekrutteringskontoret for at slippe.

Zelenskyj om fritagelser fra hæren: Der er udbredt korruption

Brug dem andre steder

Zelensky mener, at snyderne tæller mindst tusinde mænd, og vil nu have samtlige sager om fritagelse undersøgt:

Annonce:

- Der er eksempler på regioner, hvor antallet af dispensationer fra militærtjeneste, der skyldes beslutninger truffet af lægelige udvalg, er tidoblet siden februar sidste år, siger Zelenskyj i en videooptagelse, der nu skaber debat:

Ikke alle er født som soldater

- Hvis de ikke ønsker at blive sendt til frontlinjen, så brug dem andre steder.

- Ikke alle er født som soldater. Men falske lægerapporter skal stoppes, skriver Yolanda Y. i en anden kommentar, og Potego L. forstår også dem, der betaler bestikkelsespenge:

- God strategi.

- Forestil dig at skulle til krigens frontlinje, vel vidende, at chancerne for at komme hjem for at se din familie sandsynligvis er lig nul, skriver Potego, men hvad ville du gøre?