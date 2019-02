Debat om skolevalg: Mette vandt - nej, blå blok vandt

- Hey Berlingske! Socialdemokratiet vandt.

- Tjek lige valgresultatet igen.

Sådan skriver Mads K i en af de mest populære kommentarer, der er skrevet om torsdagens skolevalg på Berlingskes Facebook-profil. Og Mads er ikke den eneste, der synes at Berlingske snyder:

Drop spin og nysprog

- Socialdemokratiet går frem med 7% og det blåflertal går tilbage med 4,1%.

- Det bliver lagt ud som at de blå partier har godt fat i de unge.

- Det ville klæde jer at droppe nysprogsk og i stedet have en kritisk uspinnet vinkel på afstemningen (særligt hvis jeg som aboonent skal blive ved med at betale for den slags arbejde), skriver Tobias P i en sin kommentar, og Jørn H konkluderer:

- BERLINGSKE - DET ER FOR ÅBENLYST AT I TILHØRER DE BLÅ LAKAJER.

På skolevalg.dk kan man se hvordan de cirka 80.000 elever fra 8. til 10. klasser på 540 af landets skoler stemte i går. Man kan se resultaterne på skoleniveau, men landsresultatet ser således ud:

Socialdemokratiet 22.6 procent

Venstre 17 procent

Det Konservative Folkeparti 13.1 procent

Radikale Venstre 11.1 procent

Liberal Alliance 9.9 procent

Dansk Folkeparti 8.4 procent

Socialistisk Folkeparti 5.7 procent

Enhedslisten 4.8 procent

Alternativet 4.6 procent

Nye Borgerlige 1.5 procent

Kristendemokraterne 1.3 procent

Troede ikke der var så mange naive unge

Men hvor Berlingske altså læser resultatet som en sejr til blå blok, så ser DR Nyheder at Mette Frederiksen har vundet:

- Størstedelen af skolelærerene er jo røde, så det undrer ikke...

- Tænk at så mange unge ikke ved hvad rød politik indebærer, skriver Sune A i en af de mest populære på DR Nyheders Facebook, og Kaj J skriver således:

- Troede ikke der var så mange naive unge.