Debat om tosprogede børn: Hvad med dem uden bil?

- Vi mener, det er uetisk at tilbyde de tosprogede forældre/børn de beskrevne vilkår/muligheder.

- Der skal kigges på infrastrukturen.

Ikke alle kan transportere sig selv

- Ikke alle kan selv transportere sig til Mejrup og andre steder i kommunen.

- Skal man med bus, er der økonomi, flere skift med bussen og busser der ikke kører ret ofte, når det er uden for Holstebro bygrænse.

Sådan skriver bestyrelsen i børnehaven Mejruphus i et at mange kritiske høringssvar, der er kommet til et forslag fra Holstebros kommunens børne- og famileudvalg om at skabe en mere ligelig fordeling i de enkelte dagtilbud (enheder) med maksimalt 30% tosprogede børn, medmindre der er tale om særlige pædagogiske eller sociale forhold.

Bliver de væk hvis der er for langt?

Forslaget bliver behandlet på et møde i dag, men Mejruphus er ikke de eneste, der ikke bryder sig om forslaget:

- Hvis en udsat familie får tildelt en plads langt fra bopælen, kan det så have indflydelse på, at barnet rent faktisk møder op i dagtilbuddet?

- Vi ser et stabilt fremmøde og et godt forældresamarbejde som helt nødvendigt, for det pædagogiske arbejde vi skal udføre hos barnet, skriver fællesbestyrelsen for Sevel Skole og Børnehuse således og medarbejderne har samme kritik:

Frygter familier uden bil

- Frygt for, at hvis afstanden bliver for stor for familier uden bil, så beholder de børnene hjemme.

- Erfaringen viser, at der skal ikke ret meget forandring til, så bliver børnene holdt hjemme.

- Nu er det de flersprogede, vi skal sortere fra - hvad bliver det næste?, spørger Vinderup Børnehus i sit svar til forslaget, men hvad tænker du?