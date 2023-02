Deep state-demo: Fjenden sover ikke

- Kære Alle,

- Kom med til demonstration kl 14:00 på Christiansborg Slotsplads.

- Selvom mange har travlt med at arbejde, leve livet, 'jeg tror ikke på politik', så husk: fjenden sover ikke i timen.

- Deep states angreb på verdens befolkning intensiverer.

Befolkningen er gidsler

Sådan skriver Ole Skjold fra bestyrelsen i partiet JFK21 om den demonstration mod det han kalder 'USA’s, UK’s og NATO's krig mod Rusland', der skal foregå i dag fra kl. 14.00 - en demostration, hvor bla. den tidligere DF'er Marie Krarup vil tale.

Tæt løb: Giv Putin lidt af Ukraine

Ole bruger ordet 'stedfortræderkrig' og mener at den ukrainske befolkning er taget som gidsler.

Tidligere på ugen kunne den europæiske tænketank ECFRI bringe en meningsmåling fra den europæiske tænketank ECFR, der bl.a. har danske Lykke Friis som næstformand, der viser, at 38 procent af borgerne i Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen. Portugal, Rumænien og Spanien mener at krigen skal fortsætte indtil Rusland er smidt helt ud.

30 procent: Vi får fred - Putin får lidt af Ukraine

Men målingen viser også at næsten ligeså mange - 30 procent af borgerne - faktisk er klar til at give Putin nogle områder i Ukraine for at få fred.

- Vi skal sige fra før det udvikler sig til 3. verdenskrig, skriver Ole videre, men hvad tænker du?